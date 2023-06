Ukiyo-e: 100 estampas japonesas para ver na Gulbenkian

Katsushika Hokusai (1760-1849). "Antiga de Ponte de Barcos, Sano, Kōzuke", da série Vistas Excecionais das Pontes Célebres de Todas as Províncias.Japão, 1834

Foi como ukiyo-e, ou mundo flutuante, que esta expressão artística japonesa ficou conhecida – primeiro, no próprio país, mais tarde em imagens que dissiminaram por todo o Ocidente. A partir de 23 de Junho, o Museu Calouste Gulbenkian volta a abrir a Sala de Exposições Temporárias para mostrar cerca de uma centena de gravuras, exemplares originais de uma arte que se tornou popular no Japão no século XVIII.

A vida quotidiana, a cidade, a beleza feminina e o mundo natural são os temas evocados por estas obras, muitas delas resultado de uma técnica de impressão com blocos de madeira. Produzidas entre os séculos XVII e XIX e por mestres como Utamaro, Hokkei, Hiroshige, Hokusai ou Eizan, foram seleccionadas entre os 12 volumes adquiridos por Calouste Gulbenkian.

Destaque para as 12 gravuras de Utagawa Toyoharu, impressões em perspectiva que mostram o fervilhar da cidade de Edo (hoje Tóquio). A exposição também integra uma breve história dos surimono, xilogravuras de edição limitada, apenas ao alcance de certos elementos da sociedade japonesa da época.

Com curadoria de Jorge Rodrigues, do Museu Calouste Gulbenkian, de Francesca Neglia, da Universidade de Roma, e de Hannah Sigur, da Universidade Nova de Lisboa, a exposição exibe também algumas das estampas danificadas na cheias de 1967, incluindo o moroso trabalho da equipa de conservação e restauro para recuperar as obras em causa.

Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha). 21 782 3000. Qua-Seg 10.00-18.00. Até 16 Out. 10€

