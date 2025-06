Última temporada de ‘Stranger Things’ cai no Outono (e dura até ao fim do ano)

Num mega evento transmitido em directo pela Netflix – o Netflix Tudum 2025 – foram apresentadas as grandes novidades para os próximos tempos da gigante do streaming, mas era Stranger Things a peça em falta mais aguardada. A contagem decrescente está no site da Tudum, a plataforma de conteúdos da Netflix: faltam 176 dias. Os primeiros quatro episódios têm estreia marcada para 26 de Novembro, depois estreiam mais três em pleno Natal, a 25 de Dezembro, e o grande final acontece no último dia do ano, a 31 de Dezembro. Nos EUA, cada volume de episódios estreia às cinco da tarde, mas em Portugal... os fãs têm de esperar pela uma da manhã seguinte.

Já passou quase uma década desde que foi emitido o primeiro episódio da série dos irmãos Duffer, uma homenagem aos filmes de ficção científica dos anos 1980 que nos fez viajar atrás no tempo para o ano de 1983 numa pequena cidade norte-americana, ameaçada por um misterioso mundo invertido. Mesmo volvidos nove anos desde que vimos o primeiro episódio, em Hawkings o tempo parece andar mais devagar. Na quinta e última temporada estaremos em 1987 e a sinopse oficial conta-nos o seguinte: “Hawkins está marcada pelas cicatrizes da abertura das Fendas, e os nossos heróis estão unidos por um único objectivo: encontrar e matar o Vecna. Mas ele desapareceu – o seu paradeiro e os seus planos são desconhecidos. A missão torna-se ainda mais complicada quando o Governo coloca a cidade sob quarentena militar e intensifica a caça a Eleven, forçando-a a voltar a esconder-se. À medida que se aproxima o aniversário do desaparecimento de Will, também regressa uma sensação pesada e familiar de inquietação. A batalha final está a aproximar-se – e com ela, uma escuridão mais poderosa e mais letal do que tudo o que enfrentaram até agora. Para acabar com este pesadelo, vão precisar de todos – o grupo completo – juntos, uma última vez”. No elenco, destaca-se a estreia de Linda Hamilton.

Mas foram mais as novidades descortinadas neste Netflix Tudum. Como os primeiros seis minutos da segunda temporada de Wednesday – disponíveis na página da Netflix do YouTube – que irá estrear dividida em duas partes, primeiro a 6 de Agosto e depois a 3 de Setembro. Foi também revelado o trailer da terceira e última temporada de Squid Game, que estreia já a 27 de Junho, assim como uma das mais fofas criaturas a caminho da Netflix. Trata-se de Tony Tony Chopper, o novo personagens da série One Piece, um pequeno híbrido de rapaz e rena de nariz azul, que podemos ver na segunda temporada desta adaptação da mangá de Eiichiro Oda, que estreia no próximo ano.

Mas nem só de séries vive a Netflix e há cinema à espreita. Como Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, o terceiro título da chancela Knives Out, de Rian Johnson, sucedendo a Knives Out (2019) e Glass Onion (2022). Daniel Craig regressa ao papel do detective Benoit Blanc e o elenco volta a ser de peso, agora com nomes como Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner ou Andrew Scott. Quem também está de volta é Guillermo del Toro: depois de Pinóquio, adapta Frankenstein, de Mary Shelley, cujo teaser foi revelado este domingo. A longa-metragem que chega à Netflix em Novembro. Por fim, a 16 de Janeiro estreia mais um filme que junta Matt Damon e Ben Affleck: The Rip, um thriller policial de Joe Carnahan, produzido pela Artists Equity, um estúdio liderado por artistas, fundado por Damon e Affleck em 2022.

