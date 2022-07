Últimos bilhetes para Harry Styles são postos à venda esta sexta

É uma óptima notícia para quem já tinha perdido a esperança de ver o ídolo pop no próximo dia 31 de Julho. A Everything is New, promotora do espectáculo, anunciou esta quinta-feira que novos bilhetes, a última leva, serão postos à venda às 10.00 desta sexta-feira. Além do site oficial da produtora, também as bilheteiras habituais – Fnac, Worten, El Corte Inglés e Ticketline – terão bilhetes à venda.

Marcado para as 19.30 do dia 31 de Julho (domingo), o concerto foi sucessivamente adiado por conta da pandemia – começou por estar marcado para Maio de 2020, para depois ser adiado para Fevereiro de 2021 e mais tarde para a actual data – o espectáculo está esgotado há mais de dois anos.

Esta é a primeira actuação a solo do cantor britânico em Portugal, depois de ter passado pelo país enquanto integrante da boys band One Direction, em 2014. Agora, com 28 anos e três álbuns de originais gravados, a estrela pop regressa com a Love On Tour.

No comunicado feito esta quinta-feira, a Everything is New não especificou que tipo de bilhetes irá colocar à venda. De acordo com a bilheteira do concerto, os preços vão dos 41€ (balcão 2) aos 176€ (Early Entry Premium Standing VIP). Os bilhetes para a plateia em pé custam 70€.

