Um ano e meio depois, volta a haver mercado no Jardim da Estrela

Em Setembro de 2006, o Jardim da Estrela recebia a primeira edição do Crafts & Design. Desde então que este mercado de artesãos e criativos conquistou um lugar cativo na agenda da cidade. No primeiro fim-de-semana de cada mês, a moda, a cerâmica, a joalharia e as artes plásticas, entre outras especialidades, montam banca ao ar livre e convidam lisboetas e visitantes a descobrir os mais habilidosos ofícios manuais.

A pandemia obrigou a um interregno de um ano e meio (a última edição do Crafts & Design aconteceu no início de Março de 2020), mas o mercado está de volta e já este fim-de-semana, mesmo a tempo de comemorar o 15º aniversário.

Acontece sábado e domingo, dias 4 e 5 de Setembro, entre as 10.00 e as 19.00. Pelo jardim estarão as bancas de um colectivo de criadores responsáveis pela criação de peças de design e artesanato contemporâneo, unidas sob o mote "Celebration".

E porque a Covid-19 não desapareceu, esta edição terá de obedecer a um conjunto de regras. Mesmo ao ar livre, o uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento social e a higienização regular das mãos. Cumpridos estes requisitos, o foco pode ir todo para as compras.

