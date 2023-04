Um bar Rude, com vinhos de baixa intervenção e petiscos de chef

Fica nos Anjos e tem cerca de 40 referências de vinho nacionais de pouca intervenção – rudes, vá. Para acompanhar, os petiscos do chef Eugeniu Musteata, do grupo 100 Maneiras.

Afinal, o que significa ser rude? Segundo o dicionário Priberam, a palavra é sinónimo de grosseiro, bruto e agreste, mas para Gonçalo Salgado, empresário da área da restauração – e dono do Salti Vera Pizza, em Oeiras –, estes adjectivos não têm de ser encarados como negativos. Pelo contrário. Aliás, quando visitou o n.º 2 da Rua de Macau, nos Anjos, uma antiga charcutaria dos anos 1940 ainda por restaurar, foi esta a primeira palavra que lhe veio à cabeça. Rude. E foi esse o nome que escolheu para o bar de vinhos e petiscos que ali criou.



“Achei que o bairro precisava de uma nova vida e que estava aqui uma transformação a acontecer. Este era um espaço muito interessante pela sua rudeza e, por isso, achei que o caminho ideal seria seguir aquilo que a casa transpirava. Daí a rudeza da comida e dos vinhos”, explica o responsável. Vinhos de baixa intervenção, naturais, e comida maioritariamente fria, mas com muita personalidade. No fundo, Gonçalo Salgado quer que o Rude seja um sítio “com uma atitude muito crua, sem merdas, muito à volta do que é a rudeza do ser humano e do produto”, justifica.

Por isso decidiram também manter algumas das coisas da charcutaria, como o mármore do balcão que se estende a algumas das mesas do interior. O vermelho nas paredes e as pinturas de figuras despidas e de copo na mão são só mais um exemplo do arrojo do espaço. A grande esplanada, a escolha certa para os dias de sol. A banda sonora é do músico RAY, da Casa Tigre, um vizinho.

Para ajudar com a selecção dos vinhos e com a comida, Gonçalo Salgado e os seus sócios contam com a ajuda da equipa dos restaurantes do grupo 100 Maneiras (um deles, o 100 Maneiras, com uma estrela Michelin). É o chef Eugeniu Musteata, um dos braços direitos de Ljubomir Stanisic na cozinha, o criador da carta; e Alexandre Fraga, o chefe de sala do 100 Maneiras, quem ajuda na seleção das bebidas.

“O Gonçalo gosta de vinhos de pouca intervenção, biológicos, biodinâmicos, coisas mais pequenas. Vamos manter a selecção em vinhos portugueses, mas vamos querer aumentar esse leque”, garante Alexandre Fraga. O objectivo, diz, é criar uma “confusão boa” nas prateleiras. “A intenção é deixar-te um nervoso miudinho quando olhas para uma prateleira e tens 50 referências diferentes, todas elas muito pouco conhecidas, que não existem nas grandes superfícies. Queres criar esse fervor da novidade”, acrescenta Gonçalo Salgado. Os vinhos disponíveis vão variando, mas no dia em que a Time Out visitou o espaço estavam anunciados na ardósia o Maldito tinto (6,5€ o copo, 30€ a garrafa), a marca do chef Ljubomir Stanisic; o laranja Ambar (8€ o copo, 40€ a garrafa), o rosé Rufia (5,5€ o copo, 25€ a garrafa), entre outros.

A acompanhar as bebidas, Eugeniu Musteata sugere pratos para partilhar. “Fizemos uma coisa rude, para meter no meio da mesa, produto local e não inventar muito”, revela o chef. Boas opções frescas são os pickles da casa, os de vegetais (5€) e os de ovos (4€); as ostras (3€), as anchovas dom bocarte (sete peças, 15€) ou o húmus de beterraba à marroquina (4,50€). Para mais sustento, mas ainda para partilhar, a sandes de pastrami jugoslavo (13€) ou o tártaro maturado (14€). Na charcutaria, não dispense o presunto (12,50€) e o toucinho fumado (9,50€), vindos do Zambujal.

Para já, os ingredientes chegam do Mercado de Arroios e de fornecedores que Eugeniu Musteata conhece do 100 Maneiras, mas o desejo é envolver mais o bairro. “Queremos dar a conhecer mais a malta do bairro, ir buscar quem tenha uma hortinha, usar um produto deles e fazer o dinheiro circular aqui dentro”, afirma o chef. Mesmo aberto há poucos meses, o negócio parece estar a correr às mil maravilhas, mas Gonçalo Salgado admite que “há sempre espaço para crescer e para tentar coisas novas”.

A renovação da carta dos comes e bebes é imperativa, tanto pela sazonalidade dos ingredientes, uma preocupação do chef Eugeniu Musteata; como pelos produtores de vinho, que produzem em poucas quantidades. Aberto desde Novembro de 2022, no Rude estão ainda previstas, entre outras coisas, noites de jogos analógicos.

R. de Macau 2A (Anjos). Ter-Sáb 17.00-00.00

