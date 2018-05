Um ciclo de cinema Disney dedicado aos mais pequenos para descobrir em Cascais

As férias de Verão dos miúdos não se fazem só de praia, por isso, nada melhor que aproveitar uma manhã para assistir a um filme daqueles que eles bem gostam. Entre 26 de Maio e 29 de Setembro, na Casa das Histórias Paula Rego, decorre o Ciclo de Cinema Walt Disney com filmes dedicados aos mais novos e aos mais crescidos.

Pinóquio, A Fantasia e Branca de Neve são os clássicos que vai poder rever com a criançada. A organização é da Câmara Municipal de Cascais e da Fundação D. Luís I em parceria com o Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus. Este ciclo de cinema acontece no âmbito da exposição de Paula Rego “Contos Tradicionais e Contos de Fadas” que está em exibição até ao dia 30 de Setembro. O objectivo é não só projectar os filmes retratados na obra da artista, mas também proporcionar às famílias um bom momento de lazer. Aqui, os mais pequenos podem deliciar-se ao ver os seus filmes preferidos enquanto os adultos podem reviver os seus tempos de infância e adolescência.

O Ciclo de Cinema Walt Disney é gratuito mas requer inscrição para o e-mail sce.chpr@cm-cascais.pt ou para o número de telefone 214 826 970. Todas as projecções acontecem às 11.00.

Ora atente no programa cinematográfico:

26 de Maio e 25 de Junho: “Pinóquio”

30 de Junho e 22 de Setembro: “A Fantasia”

28 de Julho e 29 de Setembro: “Branca de Neve”

Casa das Histórias Paula Rego. Av. da República 300, Cascais. Ter-Dom 10.00-18.00

