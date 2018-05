Mais de 20 novidades para descobrir no Summer Market Stylista este fim-de-semana

A blogger Maria Guedes está de volta para mais um mercado de Verão na Feira do Artesanato do Estoril. Saiba já que novidades vai encontrar na sexta edição do Summer Market Stylista.

Este fim-de-semana, quem for ao Estoril ver o que ditam as modas de Verão da blogger Maria Guedes, aka Stylista, vai encontrar cerca de 120 bancas, para mulher, criança, homem e casa. Para 18 marcas, é uma estreia nestas andanças: caso de lojas como a Maria do Mar Shop, o Cabinet of Curiosities by Gracinha Viterbo ou a Wish Concept Store.

A grande aposta do mercado de Verão é o swimwear, e além de marcas que não perdem um Summer Market Stylista, como a Latitid, a Bow ou a Futah, marcam presença pela primeira vez a VOKE, a NYOS, a Kai e Koa, a Aumar, a Fabiana Baumann e a Cru (todas de fatos-de-banho, biquínis e acessórios de praia), além da Bayan (de toalhas) e da Thorpê Boardshorts (calções de banho de homem).

Mas as novidades desta edição não ficam por aqui: a oferta de restauração foi totalmente renovada. Quando bater a fome, poderá escolher entre o japonês Aruki Sushi, os tártaros, carpaccios e piadinas do La Contessa Carpaccio House, os cachorros quentes do Dogs Lx Factory, as pizzas do Pasta Non Basta ou os hambúrgueres da Trinkaki.

Entre compras e petiscos, pode assistir aos showcookings de Joana Barrios (sábado às 11.00 e às 16.00), inspirados no seu livro Nhom Nhom - Comida para Crianças que todos vão querer comer, e à apresentação do livro Tudo é possível, de Jorge Vassalo, sobre a sua viagem de Vespa pela Índia.

Espaço FIARTIL, Estoril. Sáb e Dom 10.00-19.00. 2€

Também neste fim-de-semana no Estoril:

