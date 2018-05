Chamada aos skaters: este fim-de-semana há campeonato em São João do Estoril

Sem planos para o último fim de semana do mês? Rume a São João do Estoril, mais precisamente ao Parque das Gerações, e assista ao DC Skate Challenge By MOCHE.

Nos dias 26 e 27 de Maio, a Costa do Estoril vai estar ao rubro. É o Summer Market Stylista, é o Kids Music Fest e, para quem tem queda para as actividades radicais (mais do que para as compras ou a música infantil), é o DC Skate Challenge By MOCHE, uma competição entre os melhores skaters nacionais.

Tudo acontece no Parque das Gerações, em São João do Estoril. Sábado (26), as inscrições e treinos arrancam às 10.00. Por volta das 12.00 seguem-se as Eliminatórias entre Iniciados, Amadores e Profissionais. As actividades terminam às 19.00. No Domingo (27)tem até às 12.00 para fazer as suas acrobacias, depois há treinos exclusivos para quem vai competir. As Finais estão marcadas para as 13.00 e a entrega de prémios para as 18.30.

Ao longo de todo o evento, se fotografar e partilhar nas redes, não se esqueça de usar o hashtag #dcskatechallengebymoche para ganhar prémios.

A entrada é gratuita.

+ Coisas radicais para fazer em Lisboa