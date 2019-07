Um fim-de-semana inteiro para celebrar o Dia dos Avós entre a bicharada

O Dia dos Avós celebra-se esta sexta-feira, mas o Jardim Zoológico de Lisboa faz a festa durante o fim-de-semana inteiro, juntando-lhe ainda outra data especial: a do Dia da Conservação da Natureza. Nos dias 26, 27 e 28 de Julho, avós e netos (e todos os outros membros da família, vá) são convidados a participar em várias actividades gratuitas.

É entre dois mil animais de mais de 300 espécies diferentes que as várias gerações de lisboetas podem passar o fim-de-semana dos avós. As celebrações do Jardim Zoológico arrancam na sexta-feira, dia 26, com um convite às famílias para deixar os sacos de plástico de uma vez por todas. Na Casinha do Lidl, há estampagem de sacos de pano ao longo de todo o dia.

No mesmo dia, a actividade Mãos na Terra desafia avós e netos a semear na horta da Quintinha do Lidl – tudo sem pagar.

Sábado, 27, há mostra de materiais zoológicos, como penas, pelos, escamas e ovos, e encontros com biólogos – tudo para sensibilizar para a conservação. Às 14.00, interrompa a visita ao jardim para participar na Oficina do Mel, um workshop onde as famílias podem descobrir as propriedades do mel e a extraordinária vida das abelhas.

Chega o domingo, mas nada de descansar: entre as 10.00 e as 17.00 há um peddypaper chamado Quebra o Silêncio pelas Aves de Canto. Afine a voz e dê corda aos sapatos para ficar a saber tudo sobre as aves canoras do Sudeste Asiático, que estão em vias de extinção. Se cantar não é o seu forte, pode optar por celebrar entre tachos e panelas com um showcooking dinamizado pela Doca Pesca. Às 11.00 e 16.00, avós e netos vestem o avental e aprendem a cozinhar de forma mais sustentável, à boleia da Campanha Fish Foward da WWF Portugal.

Todas as actividades são de participação gratuita para visitantes.

+ Ideias para celebrar o Dia dos Avós em Lisboa

+ Fim-de-semana perfeito em família