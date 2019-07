Um jardim requalificado e passeios mais largos, assim vai ser a Praça da Alegria

É um dos espaços da cidade que integra o programa municipal Uma Praça em Cada Bairro e será requalificado brevemente.

A Junta de Freguesia de Santo António já foi adiantando serviço nos últimos dois anos com um novo parque infantil e um quiosque de comes e bebes, estruturas financiadas por dois hotéis desta praça. Mais recentemente, no último Dia Mundial do Teatro, inaugurou o Passeio da Fama, uma homenagem em calçada portuguesa a 35 nomes dos palcos portugueses, como Maria do Céu Guerra, Eunice Muñoz, Luís Miguel Cintra, Nicolau Breyner ou Ruy de Carvalho.

Agora falta o resto. Até 23 de Junho a Câmara Municipal de Lisboa disponibilizou um questionário online para cimentar o diagnóstico da situação e recolher sugestões dos munícipes e esta quinta-feira divulgou as primeiras imagens (provisórias) da Praça da Alegria num futuro próximo.

©CML

Numa área total de cerca de 10 900m2, será ordenado o estacionamento, reforçada a segurança pedonal com o alargamento dos passeios e a requalificação integral do jardim estará finalmente assegurada, preservando a sua imagem romântica do século XIX. Esta será reforçada, por exemplo, com uma selecção de espécies exóticas (Canforeira, Dragoeiro, Castanheiro-da-índia ou Palmeira, Fetos ou Strelizias) e entre os elementos patrimoniais a preservar encontram-se a fonte, o bebedouro, os bancos ou os candeeiros.

