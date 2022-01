Um menu diferente todos os dias: há festa dos New Kids On The Block na Crack Kids

Os New Kids On The Block vão fazendo das suas na galeria de arte urbana Crack Kids, no Cais do Sodré, mas esta é a primeira vez que o fazem “com tensão”. Para descomprimir nesta semana de restrições, convidam à música e a fartos pitéus no Ordinário, o restaurante do espaço no Cais do Sodré, que à noite se transforma no Extra Ordinário e tem mãozinhas do colectivo.

“O que fizemos foi aproveitar esta semana de contenção para ter programação cultural, visto que está tudo fechado. A ideia inicial foi essa. Acabámos por arranjar temas. Por dia é um país diferente”, explica o chef Pedro Abril, membro do colectivo New Kids On The Block. Assim, nesta “semana com tensão”, como lhe chamam, que termina a 9 de Janeiro, há um menu e um selecta a acompanhar o tema.

Esta quarta-feira, foram os ritmos jamaicanos que invadiram o espaço à beira-rio, cortesia do DJ Maskarilha, e à mesa não faltou o típico jerk de frango e ainda uma versão vegetariana com beringela. O calor brasileiro chega esta quinta-feira, ao som da misturada de funk e electrónica de Shaka e do sabor da feijoada tradicional e vegetariana. Na sexta, é a vez da artista visual e ilustradora Kruella pôr música numa noite dedicada ao Japão, que terá katsu curry, um caril japonês com frango, e um katsu de cogumelos. No sábado, o DJ Mute faz-nos apanhar um avião para o Reino Unido e para comer haverá, claro, fish and chips e uma espécie de vegetais panados para quem não come peixe. A programação encerra no domingo, com os hinos norte-americanos de Kwan e frango ou couve-flor fritos.

A festa na Crack Kids acontece entre as 19.30 e as 22.30 e tem um custo de 15€ por dia, bebidas não incluídas. A reserva é obrigatória e pode ser feita através da página de Instagram dos @nkotb.pt ou para o @ordinariolisboa.

