Um porco para alimentar a casa toda? Na Mesa, o Malhado de Alcobaça vai ser menu de degustação

Na próxima quarta-feira, 11 de Março, o restaurante da Casa Capitão serve um jantar especial. A partir de um espécime suíno quase extinto, Nuno Coelho e Carlos Nunes preparam um menu de oito momentos.

Não é um porco qualquer. Chama-se Malhado de Alcobaça e, tal como anunciado nas redes sociais do restaurante Mesa, na Casa Capitão, estamos perante "o menos conhecido dos porcos portugueses e o que está mais perto de desaparecer, por falta de interesse dos consumidores e, por arrasto, dos criadores".

O ponto em questão levou Bernardo Agrela, chef executivo do restaurante, a desafiar Nuno Coelho, o chef da casa, e Carlos Nunes, velho amigo com passagens pelo Lobo Mau e pelo Bon Bon (ambos na fotografia), a construírem um menu que aproveitasse cada e toda a parte do animal.

Dito e feito. O jantar será servido na próxima quarta-feira, 11 de Março, a partir das 19.30, e terá a forma de um menu de degustação composto por oito momentos. Quem quiser provar só alguns dos pratos, pode também pedir à carta.

O porco, como é sua tradição, vai desdobrar-se nas mais diversas especialidades gastronómicas. Cabe aos chefs cozinhá-lo da forma mais imaginativa possível. O menu terá, por isso, receitas surpreendentes, como o schnitzel de lombo com ovo e chili crisp de parmesão, o porco tikka massala com kefir e pão naan, ou a pá de porco com arroz de forno de miúdos, segundo a Time Out conseguiu apurar junto da cozinha.

O menu completo, à semelhança do preço, ainda está por divulgar, mas já se aceitam reservas. Certo é que nenhuma parte deste porco saloio (como também é conhecido) será desperdiçada e que nenhum momento do jantar lhe passará ao lado, nem mesmo a sobremesa.

Rua do Grilo, 119 (Beato). Qua 11 Mar 19.30-00.00

