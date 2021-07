Uma das melhores pizzas da Europa come-se em Lisboa

O restaurante Forno d’Oro, do chef Tanka Sapkota, está novamente no top 50 das Melhores Pizzas da Europa.

Como seria de esperar, o vencedor encontra-se em Nápoles, Itália. Mas há representação portuguesa no top 50 das Melhores Pizzas da Europa. O restaurante Forno d’Oro, do chef Tanka Sapkota, não só voltou a ser distinguido como subiu um lugar, do 22.º para o 21.º. A distinção foi atribuída pela plataforma de viagens Big Seven, que todos os anos cria uma lista com base nas escolhas dos seus editores e na opinião dos seus utilizadores.

“Estamos muito contentes por estarmos representados nesta lista com as melhores pizzas da Europa. O nosso objectivo continua a ser tratar o cliente com o máximo de carinho e respeito, trabalhando sempre com os melhores ingredientes”, afirma o chef Tanka Sapkota.

O ranking divulgado anualmente destaca o forno a lenha revestido a folha de ouro da pizzaria lisboeta. “O seu forno a lenha, incrivelmente único, foi construído no local e forrado a ouro antes de começarem a usá-lo para elaborar as suas pizzas napolitanas artesanais”, escreve a plataforma de viagens, que realça ainda o tamanho das doses, o sabor da crosta da pizza e a “combinação deliciosamente perigosa” da oferta gastronómica com as 35 cervejas presentes no menu.

No ano passado, o restaurante Forno d’Oro integrou o top 10 dos melhores restaurantes de Pizza Napolitana fora de Itália e o top 50 das Melhores Pizzas da Europa, conquistando outras duas distinções: “Melhor Pizzaria de Portugal” e pizzaria com “Melhor Lista de Cervejas”. Na carta, além das entradas e dos pratos de carne e de pasta italiana, as pizzas são as rainhas da casa e estão divididas em duas categorias: a Alma Lusitana, rica em produtos portugueses, e o Espírito Itálico, mais fiel às origens italianas. Para acompanhar há cerveja artesanal, portuguesa e italiana.

Forno d’Oro. Artilharia 1 16b. Seg-Sex 12.00-15.00 e 19.00-22.30 e Sáb-Dom 12.30-15.00 e 19.00-22.30.

