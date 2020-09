Uma Monstra em versão condensada

Após ter sido adiada por causa da pandemia, e de ter feito uma edição online em Maio, a Monstra em Casa, na qual foram exibidas as curtas-metragens em competição, a Monstra – Festival de Animação de Lisboa vai voltar entre 29 de Setembro e 10 de Outubro, para exibir uma parte considerável do programa desta edição de aniversário redondo. Nomeadamente, a competição de longas-metragens e as retrospectivas previstas para este festival, que comemora 20 anos de existência.

Na sessão de abertura de terça-feira, dia 29, na Sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge (21.30), haverá quatro estreias mundiais: a curta The Monkey, da produtora portuguesa Sardinha em Lata, realizada por Lorenzo Degl'Innocenti e Xosé Zapata; Setembro, de Ricardo Mata; Katalog of Flaws, da canadiana Mary Newland, com música dos Dead Combo; e The One-Minute Memoir, da americana Joan Gratz, oscarizada em 1992. Nesta cerimónia será ainda entregue o Prémio SPA/Vasco Granja a Regina Pessoa e Alexandre Siqueira, vencedores da Monstra em Casa, com Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, e Purpleboy, respectivamente.

No Cinema City Alvalade realiza-se, entre 1 e 7 de Outubro, a competição de longas-metragens, composta por sete filmes, entre os quais As Andorinhas de Cabul, de Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec; Buñuel no Labirinto das Tartarugas, de Salvador Simó; A Fantástica Viagem de Marona, de Anca Damian; ou A Famosa Invasão da Sicília Pelos Ursos, de Lorenzo Mattoti.

Serão ainda mostrados, numa secção retrospectiva, alguns dos melhores filmes vistos na Monstra desde a sua primeira edição, em 2000, caso de Canção do Mar, de Tomm Moore, ou A Ganha-Pão, de Nora Twomey. Na Cinemateca, haverá a projecção de uma selecção de obras marcantes da história da animação mundial, como O Rei e o Pássaro, de Paul Grimault; As Aventuras Secretas de Tom Thumb, de Dave Borthwick; ou O Bom Soldado Schweik, de Jiri Trnka. Especialmente para as famílias, há duas sessões de curtas no Cinema City Alvalade (3 e 4 de Outubro), e a Cinemateca Júnior exibe Fantasia, de Walt Disney (3 de Outubro), e A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras (10 de Outubro).

Finalmente, nos auditórios do Liceu Camões e da Universidade Lusófona, é apresentado o programa Monstra e o Mundo, composto por curtas-metragens de 12 países que já foram convidados do festival, da Alemanha à República Checa, passando pelo Reino Unido, Itália ou Finlândia. A programação completa pode ser consultada aqui.

Monstra – Festival de Animação de Lisboa - 29 de Setembro a 10 de Outubro.

