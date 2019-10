Uma ode à natureza em forma de festa no Centro de Interpretação de Monsanto

O Centro de Interpretação de Monsanto está prestes a celebrar 85 anos a contribuir para a qualidade do ambiente em Lisboa. A mata fechada nem sempre é um local acolhedor, mas no Parque Florestal, com clareira e amplas vistas sobre a cidade e o rio, não há como recusar uma festa. E esta é grátis e dura quase um dia inteiro.

Oficinas, uma mostra fotográfica, uma performance, uma actividade arqueológica e até uma rota dos miradouros. São estas as propostas do dia aberto no Parque Florestal de Monsanto, que convida famílias a ver e mexer em “história viva”. Esta sexta-feira, 1 de Novembro, o Centro de Interpretação de Monsanto abre portas para uma festa que é uma ode à natureza. Entre as 10.00 e as 17.30, será possível visitar a exposição “O Parque em Imagens”. Mas há muito mais para fazer neste evento de entrada livre.

Além de um recanto dedicado à arqueologia e outro à biodiversidade, vão realizar-se três oficinas: uma para miúdos até aos seis anos poderem brincar com os sons da natureza (10.00-16.00), outra onde vai poder ajudar a colocar caixas-ninho pelo parque (10.00-12.00) e uma terceira dedicada à plantação de ervas aromáticas (10.00-12.00). Se prefere ver a fazer, está também programada uma performance de “dança na natureza com Pedro Ramos”, às 12.00.

Depois de almoço, poderá conhecer Monsanto através de uma rota dos miradouros, que arranca às 14.00 e se prolonga até às 17.30. Mas, quando a festa chegar ao fim, não vá logo para casa. O Parque Florestal esconde uma série de trilhos para a prática de BTT e uma zona de merendas, perfeita para um piquenique.

