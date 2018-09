Uma semana de automóveis clássicos no Estoril

Entre 2 a 7 de Outubro, há campeonatos, desfiles e concursos sobre rodas na Estoril Classics Week. Se é fã de carros e motas de outros tempos, faça-se à estrada. A entrada é gratuita.



A primeira edição do Estoril Classics Week roda a partir de domingo, uma iniciativa única em Portugal e que aglomera uma série de eventos motorizados. O arranque dá-se com o Rally de Portugal Histórico, de 2 a 6 de Outubro, com partida e chegada no Autódromo do Estoril. Este rally foi criado em 2016 e este ano junta-se ao Estoril Classics Week, num percurso que vai ter mais de 2000 quilómetros e que vai passar por Tomar, Figueira da Foz, Espinho, Arganil, Vila Real, Lamego, Viseu, Caramulo, Leiria e Sintra.

Entre 5 e 7 de Outubro, os Jardins do Casino Estoril recebem o VI Concurso de Elegância ACP, onde as atenções estarão viradas para 50 automóveis clássicos que vão lutar pelo prémio Best of Show, numa competição que também se irá alargar pelas categorias "Vintage", "Post Vintage", "Aston Martin", "Americanos pós-guerra", "Sport pós-guerra", "Sport e GT anos 60 e 70" e "Sonhos Psicadélicos". Em toda a área será recreado um ambiente vintage, com pessoas vestidas à época, música, exposições e um festival gastronómico.

A 6 de Outubro é a vez da Grande Gincana do Estoril, uma competição destinada a carros construídos até 1939 e que terão de dar o seu melhor ao longo da Avenida Clotilde (junto aos jardins). Cada concorrente tem de fazer duas passagens num percurso que também terá alguns obstáculos.

À margem das competições, para 7 de Outubro está marcado o Monumental Desfile de Clássicos, onde basta aparecer com um clássico para integrar a caravana. Começa às 10.30 na entrada principal do Autódromo do Estoril e depois segue pela Avenida de Sintra até à Marginal, que estará fechada ao (outro) trânsito, até à rotunda de Carcavelos. O ponto de regresso são os Jardins do Casino Estoril.

Todas estas actividades são gratuitas e no Autódromo do Estoril pode ainda assistir a treinos e corridas nas categorias Fórmula 1 Classic, WGPBL (World Grand Prix Bike Legends) ou Pre-1981 CSS Group 1. E se quiser ficar mesmo junto de antigos campeões mundiais de diferentes modalidades há um bilhete de 10€ que dá acesso ao paddock e o aproxima das estrelas.

