Uma semana de música e cinema para desconfinar em Almada

Música e cinema em vários espaços do município, mas também em casa. É esta a proposta do programa Almada 2020, que arranca já este fim-de-semana.

Não há festas, mas mesmo assim Almada não deixa de celebrar o São João, ainda que de forma diferente (mas com a mesma vontade de sempre). Entre 20 e 28 de Junho, haverá música e cinema em casa e fora dela. “Diga Sim ao distanciamento social e Não ao distanciamento cultural” é o mote da programação que arranca com um concerto dos Clã, no âmbito do Festival Regresso ao Futuro, e segue em força com uma série de eventos gratuitos.

A iniciativa cultural tem início já este sábado, 20 de Junho, com um concerto solidário, às 21.30, no Teatro Municipal Joaquim Benite. O preço do bilhete para este espectáculo é de 10€ e servirá para apoiar os profissionais do sector da cultura. A partir do dia seguinte, domingo 21, poderá deixar de se preocupar com os trocos na carteira. Até ao final da próxima semana, todos os eventos são grauitos, a começar por um concerto para piano, às 21.30, no Convento dos Capuchos, na Caparica.

Se o que lhe apetece é cinema, os dias 22 e 24 de Junho foram programados a pensar em si. O Solar dos Zagallos vai virar sala de cinema, para a exibição de três curtas-metragens de Buster Keaton (The Boat) e Charlin Chaplin (O Imigrante e The Cure). Catherine Morisseau acompanhará ao piano.

Pelo meio, a 23 de Junho, será lançada a nova marca que quer promover a zona como destino turístico, sob o mote "Almada, Território de Muitos". A festa faz-se no Campo do Almada Atlético Clube, junto ao Cristo Rei, com um concerto de Rodrigo Leão, que poderá ver em streaming às 21.30.

Na véspera de mais um fim-de-semana, a 26 de Junho, haverá concerto no jardim da Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, às 19.00, com Miss Manouche. No dia seguinte, 27, à mesma hora, é a vez dos Seven Dixie. Ambos os concertos vão ser transmitidos em streaming. Mas há mais no sábado: a partir das 21.00, é celebrada a Festa da Casa da Cerca, com o concerto de Fogo Fogo, que terá transmissão online e na Antena 3.

Para encerrar o programa Almada 2020, a banda Bluegrass Stonebones & Bad Spaghetti irá actuar no domingo, 28 de Junho, às 19.00, nos Recreios Desportivos da Trafaria.

Além do uso obrigatório de máscara ou viseira em todas as iniciativas, é importante relembrar que o acesso a todos os concertos é limitado e requer o levantamento prévio de bilhete, no Fórum Municipal Romeu Correia, de quarta-feira a domingo, entre as 14.30 e as 18.00.

