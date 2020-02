Uma viagem (algo) selvagem ao primeiro bordel de bonecas de silicone em Portugal

As bonecas de silicone começaram por fazer sucesso na Ásia mas já atravessaram o mundo e a Silicone Love foi a primeira casa a trazê-las para Portugal. Fomos apalpar terreno.

A tecnologia está cada dia mais parecida com uma loja de doces – a menos que seja Amish – e da Ásia chegou uma daquelas invenções que tanto os adúlteros como os solteiros (e até mesmo os encalhados) podem agradecer: bonecas de silicone. A ideia é simples – uma criatura à escala real, com especificações totalmente personalizáveis, dos olhos à boca, das sobrancelhas às curvas, aquecida ou não, com movimentos e expressões faciais, ou não.

“São bonecas, não estamos a magoar ninguém ou a atentar contra a dignidade das pessoas, e pode ter-se todo o prazer que teria com uma pessoa.” Essa é a grande premissa, explica André Marques, uma das figuras do Silicone Love, o primeiro bordel de bonecas de silicone em Portugal. Encontrámo-lo, e ao sócio, Luís Ferreira, num lobby de hotel da grande Lisboa. Não era suposto, mas o espaço habitualmente usado está para reparações e o duo arranjou uma solução móvel. Subimos ao quarto.

Qualquer semelhança com uma reconstituição de cena de crime é pura coincidência. Afinal, o lubrificante na mesa de cabeceira corta a vaza para outra ideia. “Deixamos a boneca já lubrificada no quarto, menos a boca. E há sempre uma embalagem de lubrificante à base de água”, diz Luís. 40 euros garantem meia hora de diversão, 70 dão direito a mais 30 minutos: uma hora do que for possível fazer. Mas acalme-se, não vale tudo. “Pedimos sempre aos clientes para usar preservativo e é preciso ter alguns cuidados, também por isso é que pedimos uma caução”, que vai dos 100€ aos 1000€ no caso de requisitar a Vera, a Vénus, ou qualquer outra das opções a casa, incluindo o Vladimir, o único modelo masculino no cardápio. “Temos também a hipótese de dia inteiro (200€) ou de fim-de-semana” (sob consulta).

“O nosso mercado é este, concretização de fantasias”, atira André. Sobre a higienização, oduo garante segurança.“As bonecas são lavadas com sabão antibacteriano após cada utilização e temos equipamentos para todos os orifícios e para todo o corpo.”

Sobre as reservas, maioritariamente apontadas entre as quintas e os domingos, podem ser feitas através do email love@siliconelove e pelo site www.siliconelove.eu. Lá encontra toda a informação disponível, dos bonecos aos preços. Se tiver em mente um programa mais elaborado, basta especificar no mail o que lhe faz flutuar o barco e a dupla faz acontecer. Após a reserva e confirmado o pagamento, ser-lhe-à comunicado o local e as restantes informações.

