Sex shops em Lisboa (e online): onde encontrar os melhores sex toys

Fetiches? Lingerie? Fatos de latex? Poppers? É mesmo à vontade do freguês. Felizmente, os pudores já não são os de outros tempos e entrar numa sex shop para fazer compras deixou de ser um bicho-de-sete-cabeças. Para trás, ficam os sítios obscuros para visitar às escondidas. Hoje, há muito que ver dentro de uma loja de brinquedos para adultos e podem ser várias as missões de quem entra: apimentar a relação com os últimos brinquedos, escolher uma lingerie arrojada ou simplesmente passar um bom bocado a descobrir todas as possibilidades que lhe estavam a passar ao lado. Damos-lhe o guia para que fique a conhecer as melhores sex shops de Lisboa e quais as montras online com maior variedade de artigos sexuais. Depois, se precisar de inspiração para uma sessão picante, pode sempre inspirar-se nestes livros eróticos e em cinema erótico e de SM a sério.

