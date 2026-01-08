Sites de encontros e aplicações para encontrar o amor em Lisboa

O Felizes.pt continua a ser uma das grandes referências em Portugal para quem procura relações sérias – e sem perder tempo com conversas que não vão a lado nenhum. Já reúne mais de 500 mil utilizadores e ajudou a formar cerca de 30 mil casais, provando que o romantismo por cá não está nada fora de moda. Se tem mais de 30 anos e quer encontrar alguém na mesma sintonia, este é um bom ponto de partida: cria o perfil, diz quem é e o que procura. No Felizes.pt, vale tanto aquilo que escreve como aquilo que mostra, porque encontrar o match certo é mais sobre afinidade do que sobre filtros perfeitos.