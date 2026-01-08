Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Inner Circle
DR
DR

Sites de encontros e aplicações para encontrar o amor em Lisboa

Está solteiro e com vontade de conhecer pessoas? Espreite estas apps e sites de encontros, incluindo alguns grátis.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

Está solteiro e com vontade de conhecer pessoas? Além dos métodos tradicionais (estamos a falar da arte de ir à rua e praticar o flirt com desconhecidos), há muitas novas formas de interacção online. Para o ajudar, reunimos uma dúzia de apps e sites de encontros. O resto é consigo: se conseguir a proeza de convencer alguém que é a última bolacha do pacote, experimente marcar um jantar romântico, uma sessão de cinema ou um copo fora de horas. Se precisar de ideias, não se preocupe, que já pensámos em tudo e temos sugestões de sítios românticos em Lisboa para si.

Recomendado: Motéis em Lisboa: baratos e sempre prontos para uma rapidinha

Sites e apps de encontros

Felizes.pt

Felizes.pt
Felizes.pt
D.R.

O Felizes.pt continua a ser uma das grandes referências em Portugal para quem procura relações sérias – e sem perder tempo com conversas que não vão a lado nenhum. Já reúne mais de 500 mil utilizadores e ajudou a formar cerca de 30 mil casais, provando que o romantismo por cá não está nada fora de moda. Se tem mais de 30 anos e quer encontrar alguém na mesma sintonia, este é um bom ponto de partida: cria o perfil, diz quem é e o que procura. No Felizes.pt, vale tanto aquilo que escreve como aquilo que mostra, porque encontrar o match certo é mais sobre afinidade do que sobre filtros perfeitos.

Saber mais
Conteúdo patrocinado

Pure

Pure
Pure
DR

A ideia é criar anúncios com o tipo de experiência que os utilizadores estão à procura, numa aplicação vocacionada para relações abertas. As conversas na Pure desaparecem em 24 horas, bem como todas as fotografias enviadas, que não podem ser guardadas na galeria do telefone (se for feito um screenshot, a app avisa). Além disso, a funcionalidade Safety Signal permite partilhar, de forma simples e temporária, a localização e detalhes de um encontro com um contacto de confiança. Funciona em segundo plano, termina automaticamente e notifica o par para garantir transparência e segurança. A app funciona com subscrição paga.

Saber mais
Publicidade

HUD

HUD
HUD
DR

“A aplicação para pessoas que querem 🍆 mas não 💍.” É assim que a HUD se apresenta. Com mais de 15 milhões de utilizadores em todo o mundo, serve para encontrar apenas um pouco de emoção sem as expectativas de uma aplicação de namoro tradicional. Estabelecida a premissa, conte com funcionalidades divertidas, como ser possível partilhar as suas preferências sexuais e aquilo de que não está à procura (e até pode escolher um Bedroom Archetype de entre 12 à escolha, se fizer questão de encapsular a sua bedroom personality). Outra particularidade da HUD: se ao visualizar um perfil lhe apetecer reagir de imediato às características que a outra pessoa apresenta, pode fazê-lo (com gifs, por exemplo).

Saber mais

Bumble

Bumble
Bumble
Bumble

Criada em 2014 por Whitney Wolfe Herd, esta app – que se encontra presente em seis continentes e ganhou o prémio da Apple para “Trend of the Year: Connection”, em 2021 – começou com uma missão muito simples: mudar as regras antiquadas do jogo do amor. Quando acontece uma ligação entre sexos opostos, as mulheres é que dão o primeiro passo. Só tem de se registar na versão que lhe agradar mais: encontros (se o que procura é um novo romance) ou BFF (para fazer novos amigos) ou BIZZ (para encontrar oportunidades de negócio).

Saber mais
Publicidade

Facebook Dating

Facebook Dating
Facebook Dating
Facebook Dating

Se ainda usa o Facebook, esta é para si. Não é exactamente uma nova plataforma ou app, mas uma ferramenta integrada, que chegou a Portugal em 2020, para ajudar qualquer um, dos 18 para cima, a encontrar o amor. Totalmente gratuita, é necessário aderir (não basta já ter conta do Facebook) e, em vez de perfis, cada pessoa tem um espaço para se dar a conhecer e que é construído depois de ter configurado as suas preferências pessoais e se quer (ou não) que amigos e amigos de amigos sejam sugeridos como possíveis ligações. Depois basta manifestar interesse ou esperar que alguém o manifeste por si.

Saber mais

Grindr

Grindr
Grindr
DR

Se faz parte das comunidades gay, bi, trans ou queer, o Grindr é uma das alternativas ao Tinder. Funciona mais ou menos da mesma forma, mas não proíbe a criação de nomes fictícios nem exige a utilização de fotografias ou a exibição pública da idade. Ainda assim, terá mais hipóteses de arranjar pretendentes se facultar essas informações. A tela principal da app é um mosaico com vários perfis e, geralmente, aparecem aqueles que estão mais próximos geograficamente. Ainda assim, é possível filtrar as sugestões.

Saber mais
Publicidade

Happn

Happn
Happn
DR

Numa esquina, no terraço de um café, a passar uma passadeira, até no supermercado, todos nós já trocámos olhares com alguém que nos marcou. Com mais de 140 milhões de pessoas inscritas, a Happn – que nasceu em 2014, em França – permite encontrar todas essas pessoas com quem nos vamos cruzando na vida. Desde que elas estejam também registadas na app, claro. De resto, basta fazer uma breve configuração para saber quem são as pessoas de quem se encontra próximo ou por quem tem passado ultimamente – há um hub no qual é possível filtrar os perfis de acordo com a afinidade.

Saber mais

Speedparty

Speedparty
Speedparty
Fotografia: Markus Winkler

A Speed Party é uma empresa portuguesa e dedica-se a organizar eventos e até viagens para pessoas solteiras com idade igual ou superior a 21 anos. Mas não só. É sobretudo reconhecido pelos seus populares speed datings, encontros rápidos (cerca de quatro minutos) para conversar com várias pessoas e depois decidir quem quer voltar a ver. Além de encontros online, há várias sessões presenciais – desde o famoso speed dating até jantares e passeios pedestres para flirtar em andamento – em vários pontos do país e para diferentes faixas etárias. Atenção: esta plataforma é claramente direccionada para pessoas nteressadas em relacionamentos heterossexuais, uma vez que o objectivo é “conhecer várias pessoas do sexo oposto”.

Publicidade

The League

The League
The League
The League

Procura alguém que valorize a importância da educação? Esta app é para os mais ambiciosos, até porque não é qualquer um que faz parte desta comunidade de futuros “power couple” (um casal de pessoas bem sucedidas por mérito próprio, leia-se). Todas as contas são verificadas, para garantir que as informações partilhadas são verdadeiras. Melhor só o facto da aplicação ter uma coisa chamada “smart blocking” (bloqueio inteligente), que evita que se cruze com colegas de trabalho, amigos e familiares por acidente. Quer mais? Esta app também promove speed datings (três em 9 minutos) por vídeo-chamada.

Saber mais

Tinder

Tinder
Tinder
Photo: Martha Williams

Além de já ser um clássico, o Tinder é uma das mais utilizadas em Portugal, responsável pela popularização dos termos swipe right e swipe left. Está com vontade de dar negas até que exista algum interesse mútuo que lhe permita iniciar uma conversa no mundo virtual? Então vá, polegar a postos. Não há muito mais para saber. É grátis, é user-friendly, como agora se diz, e está presente em 190 países, o que significa que, se for de viagem e quiser coleccionar romances em cada porto, está à vontade para praticar quantas línguas quiser.

Saber mais
Publicidade

Inner Circle

Inner Circle
Inner Circle
DR

Ao contrário do que sempre ouvimos dizer, nesta aplicação os apostos não se atraem. A Inner Circle tem o objectivo de juntar pessoas, sim, mas com interesses e estilos de vida semelhantes. Lançada em 2012 nos Países Baixos, a plataforma online foi feita para profissionais ambiciosos que procuram alguém com quem se identifiquem na totalidade. A selectividade começa logo com o formulário que cada utilizador preenche e que fica, depois, dependente de aprovação. A Inner Circle também organiza eventos sociais, como corridas nas cidades onde se encontra.

Saber mais

Hinge

Hinge
Hinge
DR

Personalidade ou aparência? No Hinge, os dois pontos contam para a paixão poder acontecer. Uma aplicação que surgiu em 2013, tem ganhado terreno por incluir seis fotografias de cada utilizador, mas também três características da personalidade escolhidas pelo utilizador. Para existir interacção basta comentar um dos conteúdos e, só depois, é que se avança para a fase seguinte. A app sugere parceiros em função dos interesses e da área geográfica.

Saber mais

O amor está no ar

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.