Os melhores livros eróticos para aquecer as noites frias

Esqueça As Cinquenta Sombras de Grey. A sério, esqueça. Prepare-se antes para entrar no verdadeiro universo perturbador do prazer e do erotismo. Mulheres que se aventuram com desconhecidos, casais aborrecidos que trocam de parceiros, idosos que observam jovens nuas e virgens, e vários affairs românticos. Desde clássicos como Novelas Eróticas e A Casa das Belas Adormecidas até ao divertido e politicamente incorrecto Pornopopeia, seleccionámos mais de dez livros eróticos, mais ou menos descritivos, mais ou menos perturbadores, que prometem aquecer as noites frias. Se ficar com ideias, espreite a nossa lista de hotéis românticos em Portugal (ou, em caso de urgência, a de móteis baratos em Lisboa).

