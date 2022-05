Duarte Drago

"Uma viagem ao Martim Moniz pode ser meio caminho andado para um Nasi Goreng incrível"

Através dos workshops de cozinhas do mundo que dá todas as semanas na Academia Time Out, o chef Miguel Mesquita, já levou mais gente a viajar do que muitas companhias aéreas. Agora acaba de lançar um livro “Cozinhas do Mundo”, que reúne 90 receitas de diferentes gastronomias.