UPUP, o parque de trampolins que abre em Sintra na próxima semana

São mais de 80 trampolins e nove actividades abertas para todas as idades. O espaço "UPUP" abre dia 18 de Maio em Rio de Mouro, Sintra.

Se pensa que se tratam de meros trampolins, engana-se. Aqui, há um espaço para praticar basquetebol e futebol e ainda um recinto dedicado ao dodgeball (o antigo jogo do mata). Há também uma zona de insufláveis e outra chamada de "Saco no Ar", que conta com quatro pistas de aceleração, com um metro e meio de profundidade, permitindo o aperfeiçoamento da técnica do trampolim. Com uma lotação para 90 pessoas, o UPUP vai ter ainda aulas de fitness e de iniciação aos trampolins. Os miúdos, que são habitualmente quem mais gosta destas coisas, têm também a oportunidade de fazer aqui a sua festa de aniversário.

Manuel Manso

Inspirado no Sky Zone, a maior cadeia de parques de trampolins dos Estados Unidos, o UPUP surge como o primeiro espaço deste género na zona de Sintra com o objectivo de "combater o sedentarismo não só dos mais novos, mas também dos mais crescidos, tentando fazer com que, em vez de saírem de casa para se enfiarem dentro de um centro comercial, venham fazer um pouco de exercício físico, ao mesmo tempo que se divertem durante uma hora ou duas", diz à Time Out Carla Oliveira, uma das responsáveis por este projecto.

E se por alguma razão tem medo de se aventurar nestes trampolins, nada tema: haverá sempre um monitor especializado na modalidade.

Manuel Manso

"Os trampolins são feitos pela marca Eurotramp, marca líder mundial que produz material para os jogos olímpicos, garantindo assim a qualidade e a durabilidade do equipamento", acrescenta ainda Carla. Com 1500 metros quadrados de área total, o UPUP conta com um piso superior onde se encontra a bilheteira e um pequeno café/snack-bar, onde, depois ter passado um bom bocado a dar uns belos saltos, pode aproveitar para descansar.

Manuel Manso

Os preços rondam entre os 12€ (preço para uma sessão de 60 minutos), 39,5€ para famílias de dois adultos e duas crianças e 50€ (preço para cinco sessões individuais de 60 minutos). Os estudantes têm um pequeno desconto, pagando apenas 9€ por cada sessão. No entanto, caso a vontade seja a de dar mais alguns pulos, há um passe de cinco sessões duplas (120 minutos) para estudantes a 45€. Em relação ao equipamento necessário para poder saltar nestes trampolins, só precisa de levar umas meias anti-derrapantes, ou se preferir, pode adquirir umas oficiais do espaço, por apenas 2€.

UP UP Trampolins. Avenida de Santa Isabel, 5, EN 249-4, Rio de Mouro

