Vá ao Amoreiras e leve o MNAA para casa

O Amoreiras Shopping Center volta a associar-se ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), desta vez para leiloar 31 réplicas de obras de arte. O Palácio do Correio Velho também se juntou à iniciativa.

São 342 as figuras que vivem no Presépio dos Marqueses de Belas, o maior presépio privado português. Executado entre 1796 e 1812, numa empreitada dirigida pelo escultor Barros Laborão, esta peça faz parte do espólio do MNAA e desde Abril que decorre a campanha de crowdfunding Todos Somos Mecenas, que tenta financiar o seu restauro.

Agora, o Amoreiras Shopping Center volta a juntar forças com o MNAA numa iniciativa de angariação de fundos à qual se junta também o Palácio do Correio Velho. A partir desta quarta-feira e até 15 de Julho vai decorrer um leilão online, em www.pcv.pt, das 31 réplicas de alta qualidade de obras de arte do museu que o ano passado estiveram expostas nas montras do centro comercial, no âmbito do projecto MNAAmoreiras.

O objectivo é a angariação de 40 mil euros para o restauro do presépio. Entre as réplicas consta o famoso Retrato de D. Sebastião, de Cristóvão de Morais, ou a obra Coroação da Virgem de Domingos Sequeira. A verba angariada será entregue aos representantes do MNAA na próxima segunda-feira, no Amoreiras Shopping Center.

+ Oito obras essenciais no Museu Nacional de Arte Antiga

+ MUDE inaugura exposição em Setembro nas Amoreiras