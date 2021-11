Vai ser possível pernoitar no apartamento de Carrie Bradshaw

Saltos altos, cosmopolitans e um tutu branco. ‘And just like that’, os fãs de ‘O Sexo e a Cidade’ vão poder viver a experiência da série na primeira pessoa.

Com um olhar franco e caloroso sobre a amizade feminina, o sexo e a vida de solteiro, O Sexo e a Cidade foi, em muitos aspectos, uma série inovadora à época. Carrie Bradshaw, uma das personagens principais, interpretada por Sarah Jessica Parker, era dona de um closet invejável e de um apartamento icónico e entrou nas nossas vidas de stilettos nos pés, cosmopolitan na mão e um tutu branco.

Já passaram mais de duas décadas desde a estreia de O Sexo e a Cidade, mas ninguém esquece. Por ocasião do reencontro com Carrie Bradshaw nos novos episódios de And Just Like That, da HBO, o apartamento da personagem foi recriado no Airbnb para oferecer aos fãs duas estadias de uma noite, nos dias 12 e 13 de Novembro, para dois hóspedes, em Nova Iorque.

Por um preço simbólico de 23 dólares (cerca de 20 euros) por noite, em honra dos 23 anos que passaram, os hóspedes vão ser recebidos, virtualmente, pela própria Sarah Jessica Parker; haverá cosmopolitans para um brinde; uma sessão de fotografia e styling; e será ainda possível desfrutar do closet e experimentar alguns looks.

Para celebrar os episódios de And Just Like That, o Airbnb fará ainda uma doação ao Studio Museum de Harlem, o museu de arte contemporânea que defende as obras de artistas afrodescendentes.

As reservas podem ser feitas a partir de segunda-feira, 8 de Novembro, às 13.00 horas, aqui.

