Vai uma corrida de bicicleta? O primeiro a subir a Vale de Santo António ganha

A vida de bairro nem sempre é fácil numa grande cidade como Lisboa. Contudo, aqui e ali surgem iniciativas que procuram promover e restabelecer as ligações entre os moradores. Depois de 67 anos, a prova de ciclismo que ocupava a rampa do Vale de Santo António, na freguesia de São Vicente, durante os anos 40, está de volta pelas mãos do Mirantense Futebol Clube e da Associação Desportiva e Recreativa “O Relâmpago”. A primeira edição da prova, nos nossos dias, aconteceu no ano passado, e este ano a organização volta a convidar ciclistas e entusiastas de dentro e fora da comunidade. A prova regressa no domingo, 16 de Outubro, às 10.00.



Tal como acontecia nas edições originais, entre 1941 e 1954, a subida arranca no sopé da colina de Santa Engrácia e termina no topo da Rua do Vale de Santo António. São 550 metros de uma subida vertiginosa que promete desafiar até os ciclistas mais experientes. Esta prova estava “para muitos esquecida na espuma das décadas mas, desde o ano passado, tem gerado burburinho e entusiasmo entre ciclistas e amigos do ciclismo em geral”, lê-se no site da 13.ª edição do evento.



Há três categorias seniores – Homens, Mulheres e Bicicletas Eléctricas – e, em cada uma delas, serão condecorados com um troféu os primeiros três classificados. As inscrições estão a decorrer até às 23.59 de dia 9 de Outubro, têm um custo de cinco euros por pessoa e incluem uma t-shirt, uma garrafa e uma mochila comemorativa do evento. Pode fazer a inscrição no site do evento ou presencialmente na sede do Mirantense Futebol Clube, no número 33 da Rua do Vale de Santo António (Seg-Dom, 20.00-23.00).



Além da prova de ciclismo, este ano a Subida da Rampa do Vale de Santo António apresenta mais uma novidade: o “Prémio da Varanda Mais Bonita e Enfeitada”, aberto à participação de todos os residentes da rua. Tal como o nome indica, o objectivo é enfeitar as varandas que preenchem toda a zona da competição, “engalanando toda a artéria e adicionando um colorido extra em toda a subida da Rampa”.



Apesar da prova ter início às 10.00, é necessário a cada participante levantar a dorsal entre as 8.30 e as 9.30 na sede do Mirantense Futebol Clube. A corrida segue até às 12.30, seguida da cerimónia de entrega de prémios. Para participar é ainda necessário utilizar um capacete de ciclismo homologado.



