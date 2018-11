Vamos ao Frida beber um Kahlo?

Abre no sábado no andar de cima do restaurante El Clandestino e tem uma carta de cocktails inspirada em pintores mexicanos, com tequila e mezcal à mistura. Subimos ao Frida.

Pergunta para queijinho: O que é “Viva La Vida!”?

a) Uma música de Coldplay.

b) Aquele que se diz ter sido o último quadro pintado por Frida Kahlo.

c) Um dos cocktails especiais do Frida, o novo bar da cidade, com nome e decoração inspirados pela pintora mexicana.

As três respostas estão certas, mas é a c) que mais nos interessa. Duarte Cardeira, 23 anos, o responsável pelo Frida, diz que este é um dos seus favoritos da carta de cocktails que acabou de criar e que baptizou de “Dos Amores” por unir duas paixões suas: “A coqueteleria e o mundo das artes”.

Começando por Frida Kahlo, a rainha da casa, e acabando em Montenegro e Orozco, outros pintores que dão nomes a cocktails da lista, o México está presente em todos os recantos do bar.

Não é de estranhar. Apesar de abrir oficialmente no sábado, o espaço do bar, na mezzanine do restaurante mexicano/ peruano El Clandestino, no Bairro Alto (já na fronteira com o Príncipe Real), existe desde que o restaurante abriu portas, em 2016. A decoração, um mural com Frida Kahlo, também já apareceu em tudo o que é instagram e não é novidade.

Manuel Manso

Segundo Duarte, o espaço não estava muito bem aproveitado e normalmente era usado para “sentar grupos”, conta. Com o bar, ganha uma vida nova e uma nova forma de celebrá-la. Com um Viva La Vida, claro.

Tal como no quadro de Frida, com melancias, o cocktail leva goma de melancia, além de ingredientes como coentros, pepino, sumo de lima, tequila e palitos de milho azul (8,5€). “Tentei fazer um pairing em alguns cocktails com apontamentos de snacks como bolachas ou pickles, coisas que os complementem”, explica. O Leonora, por exemplo, com gin, licor de pêssego, manjericão, puré de ananás e sumo de lima (8,5€), vem com uma bolacha de banana e ananás com toffee de cacau e mezcal.

A lista é longa e inclui, por exemplo, o La Ressurección (9€), com vodka, gingerbeer, sumo de lima e de toranja e goma de agave. Os fãs de mezcal ficarão satisfeitos com um Kahlo (8€), com lima, maçã, cravinho, coentros e manjericão, e quem não bebe álcool pode optar por um Orozco (7€), que entre outros ingredientes leva espuma de beterraba.

Manuel Manso

O bar funciona na mesma porta e no mesmo horário do restaurante (aos fins-de-semana até às duas da manhã) e pode ser uma boa rampa de lançamento para uma noite por aquelas bandas, enquanto espera por mesa para jantar.

Aliás, quem espera por mesa no El Clandestino já não fica na rua. Pode sentar-se no bar e até pedir comida. Por enquanto a carta é a mesma do restaurante, mas em breve o Frida terá o seu próprio menu.

Rua da Rosa, 321 (Bairro Alto/Príncipe Real). Seg-Qua e Dom 19.00-00.30, Sex-Sáb 19.00-02.00

+ Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer