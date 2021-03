Vamos deixar de poder partilhar a conta da Netflix com amigos?

Partilhar conta é uma prática comum entre assinantes de serviços de streaming. Segundo um estudo divulgado em Outubro pela Magid, empresa norte-americana especializada em segurança, cerca de 46% das pessoas que pagam por conteúdos vídeo partilham pelo menos uma conta de streaming com alguém de fora do seu círculo doméstico. As perdas para as empresas são avultadas: 7,6 mil milhões de euros é o valor estimado só para 2019. Mas nada que tire o sono aos seus gestores. O próprio CEO da Netflix, Reed Hastings, falou abertamente sobre esta prática, há alguns anos, classificando a prática como uma inevitabilidade benigna. Esta semana, no entanto, soube-se que a Netflix está a testar um método que a dificulta. É a “guerra” da concorrência a terminar uma era? Nem tanto.

Na quarta-feira, a GammaWire, publicação dedicada ao noticiário de tecnologia, informou que alguns utilizadores na Netflix, ao entrar no serviço, estavam a ser confrontados com um pedido de autenticação da conta. Para isso, podiam pedir para lhes ser enviada uma mensagem de texto ou um e-mail, introduzindo depois código recebido por essas vias. Como o destino dessas mensagens de verificação é o telemóvel ou endereço de correio electrónico do assinante, isso impediria que outros tivessem acesso à conta. Um porta-voz confirmou à notícia ao The Verge, dizendo tratar-se de um teste: “Este teste é feito para ajudar a garantir que quem usa as contas Netflix está autorizado a fazê-lo”. O que não é exactamente o mesmo do que está escrito neste passo de verificação: “Se não vive com o dono desta conta, precisa de ter uma conta própria para continuar a ver [filmes e séries]”.

Partilhar a conta só com quem vive na mesma casa. É um dos termos e condições da Netflix. Embora, se voltarmos às declarações de 2016 de Reed Hastings, o co-fundador e responsável máximo pela empresa admitia a partilha da conta entre os elementos de um casal, ou com os filhos, que podem não viver fisicamente no mesmo sítio – no caso de jovens universitários, por exemplo. Portanto, casa é entendida como família. Assim como estar “autorizado” a usar uma conta é uma formulação que vai um pouco mais longe. Não é difícil imaginar um dos mais de 203,7 milhões de assinantes do serviço a reencaminhar os códigos de autenticação aos amigos. Para quê isto, então? Por questões de segurança.

É certo que a Netflix receberá de braços abertos cada novo subscritor de entre os que, sendo confrontados com este passo de autenticação, se decidam a assinar eles próprios o serviço. Mas não é esta a sua estratégia para fazer crescer o universo de pagantes (e continuar a manter a concorrência ao largo, em particular o Disney+, que está num crescimento acelerado). A estratégia é o conteúdo, é o número cada vez maior de grandes nomes de Hollywood associados aos seus filmes e séries, são as produções internacionais, feitas mais para seduzir os consumidores de cada país em que são feitas do que para diversificar o catálogo. Esta nova ferramenta, que não é certo que venha a ser implementada para além dos testes, visa sobretudo quem consegue acesso de forma fraudulenta – em particular, graças a duas práticas vivamente desaconselhadas: a partilha de passwords e a utilização das mesmas credenciais para diferentes sites ou contas – e quem não tenha acesso directo à pessoa que paga a mensalidade. Não é caso para alarme. Pelo contrário.

