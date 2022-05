Vamos mexer os cordelinhos com mais um FIMFA Lx

Karl é um homem quadrado. E, com os seus quatro lados iguais, vive num farol isolado no meio do oceano. Mas um dia tem de sair para procurar um dos seus triângulos. Tinha de ser: aquele sonhador e curioso insaciável estava doido para ver o farol e o quadrado pelas costas, e partir à descoberta do mundo. Karl terá de olhar para o que o rodeia de uma nova perspectiva, numa aventura onde o tangran ganha vida e a geometria tem menos matemática do que é costume.

DR Karl

Da companhia francesa Betty BoiBrut’, que trabalha com formas de madeira que se movem e transformam como que por magia, Karl chega ao LU.CA na sexta-feira, 13 de Maio (para escolas), e pode ser visto até domingo, 15 (sessões para famílias às 11.30 e 16.30, 3€). É uma das propostas para os mais novos da 22.ª edição do FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, mas há mais. Uma semana depois (a 19 e 20 para escolas, a 21 e 22 para famílias), também no Teatro Luís de Camões, Hermit olha com humor para o medo de ficar sozinho em casa. A criação da neerlandesa Simone de Jong apresenta uma casa de madeira em miniatura e o seu tímido habitante. Ele não está lá, mas parece mesmo que conseguimos ouvi-lo.

DR Oficina de construção de marionetas a partir de objectos banais

Até 5 de Junho, o FIMFA tem mais de 20 espectáculos e actividades de criadores nacionais e internacionais para mostrar pela cidade fora. A maioria é para os mais crescidos, num roteiro que inclui o São Luiz Teatro Municipal, o Teatro Nacional D. Maria II, o Museu Nacional do Teatro e da Dança ou a Cinemateca Portuguesa. Mas as famílias que levam os miúdos na bagagem devem apontar o GPS para o LU.CA – onde ainda vai acontecer uma oficina de construção de marionetas a partir de objectos banais (28 e 29 de Maio, 5€) – e para os jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. É lá que no fim-de-semana de 4 e 5 de Junho vão estar a viver um escaravelho, uma joaninha, uma barata e um besouro gigantescos. Não é preciso ter medo destes Big Bugs (sessões às 11.00 e 16.00, entrada livre): o guarda florestal e domador The Forester promete manter as criaturas sob controle, com intervenções que são um misto de admiração, choque e gargalhadas. Fido, o escaravelho de pernas peludas; Conchita, a joaninha carnívora que adora linguiça e chouriço; Rudolf, a barata super-rápida; e Priscilla, a besouro-jóia com 1,95 metros, foram criados pela Mr. Image Theater (dos Países Baixos) e querem deixar os meninos a pensar na junk food e no desperdício de comida que se encontra nas grandes cidades. Ou não fosse o mote desta edição do FIMFA, “Pensar o Futuro”.

FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. 13 de Maio a 5 de Junho. Vários locais. Vários horários. Vários preços. Mais informações aqui

+ Panos. Um festival de teatro sem dores de crescimento

+ Lisboa vai ter um coro pela paz em modo karaoke