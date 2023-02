Vasco Coelho Santos e Ocean destronam João Rodrigues e Feitoria nos prémios Mesa Marcada

Há seis anos que o topo das tabelas de melhor chef e melhor restaurante dos prémios Mesa Marcada, o site de gastronomia fundado há mais de uma década por Miguel Pires e Duarte Calvão, era liderado por João Rodrigues e o Feitoria. Com a saída do chef em Abril do grupo Altis, houve finalmente mudanças na tabela. Vasco Coelho Santos, que conquistou recentemente a estrela Michelin no Euskalduna, no Porto, é agora o chef do ano. O Ocean, restaurante de Hans Neuner com duas estrelas Michelin no Vila Vita Parc Resort & Spa, em Porches, no Algarve, encabeça o top dos melhores restaurantes do país.

Mas as novidades não se ficam por aqui. No top dos melhores chefs, Marlene Vieira conseguiu por fim um lugar, ocupando a sétima posição, subindo seis lugares face ao ano passado – ajudou a isso a abertura do seu restaurante de fine dining, o Marlene,, que conquistou o título de restaurante novo do ano, ocupando o 19.º lugar.

Já para a lista dos dez melhores restaurantes, entrou o Ó Balcão de Rodrigo Castelo, em Santarém, ocupando agora a sétima posição – uma subida de cinco lugares em relação à última edição, quando subiu 30 lugares, de 42.º para 12.º, valendo então ao chef o prémio de destaque do ano. Desta vez, essa distinção vai para o Seiva, o restaurante vegetariano de David F. Jesus, em Leça da Palmeira, que subiu 103 lugares na tabela, passando de 117.º para 14.º.

O Alma de Henrique Sá Pessoa e o The Yeatman de Ricardo Costa, que no ano passado fechavam o top 10 de restaurantes, também se destacaram, ocupando agora o quinto e o sexto lugar, respectivamente. Acima, ficaram o Belcanto (4.º), de José Avillez; o Prado (3.º), de António Galapito; o Euskalduna (2.º), de Vasco Coelho Santos; e o já mencionado Ocean.

João Rodrigues, que saiu do Feitoria em Abril e anda agora num projecto itinerante pelo país, enquanto não se apresenta nos novos restaurantes que revelou que vai abrir (um em Lisboa e outro no Oeste), continua no top dos chefs, mas agora em quarto lugar. Já o Feitoria saiu da lista, mas o seu chef, André Cruz, conquistou o prémio de revelação do ano, numa subida surpreendente de 194 posições, até ao 19.º lugar.

Nos prémios especiais, criados à parte da lista dos chefs e dos restaurantes, O Velho Eurico de Zé Paulo Rocha voltou a conquistar o título de Mesa Diária, que distingue o melhor restaurante para o dia-a-dia, à frente do Pica-Pau e do Tati. É a terceira vez que este prémio vai para a badalada casa da Mouraria.

E há mais um repetente: a Comida Independente, em Lisboa, foi considerada pelo segundo ano consecutivo a melhor loja gastronómica. Já o Chefs on Fire recebeu o prémio de evento gastronómico do ano.

Para a definição da lista, que inclui 380 restaurantes e 268 chefs, e atribuição destes prémios contribuíram os votos de 235 pessoas, entre jornalistas, bloggers, gastrónomos, chefs de cozinha e outras profissões do meio gastronómico e da restauração.

À semelhança do que tem acontecido, há ainda prémios que resultam de uma votação de um júri mais específico e restrito, como o chef de pastelaria 2022 atribuído a Márcio Baltazar, do Ocean, escolhido por 32 jurados, na sua maioria profissionais de pastelaria. Filipe Wang, do Kabuki, é o escanção do ano, e o Belcanto conquistou o prémio de serviço de sala do ano, com uma equipa liderada por Luís Reis. Rui Sanches, do grupo Plateform, é o empresário de 2022. Por fim, o restaurante clássico do ano é o Mugasa de Ricardo Nogueira, e os prémios de sustentabilidade foram entregues ao SEM, de Lara Espírito Santo e George McLeod, na categoria urbana, e ao restaurante da Herdade do Esporão, chefiado por Carlos Teixeira, na categoria rural. De realçar que aqui os prémios contam com a consultora especializada em sustentabilidade Grab a Doughnut para garantir as boas práticas sustentáveis.

Falta lembrar os dois prémios anunciados antes da gala, que aconteceu esta segunda-feira, na Gare Marítima de Alcântara, o de produtor/fornecedor do ano, atribuído à Salmarim de Jorge Raiado, e o prémio carreira entregue a Paulo Morais, o chef do Kanazawa, que também conquistou há pouco tempo a estrela Michelin. Aqui, foram apenas convidados a votar os integrantes dos top 10 dos últimos cinco anos, bem como os vencedores dos prémios especiais nesse período.

Top 10 Restaurantes

Ocean (+2)

Euskalduna (+3)

Prado (-1)

Belcanto (=)

Alma (+4)

The Yeatman (+4)

Ó Balcão (+5)

Fifty Seconds (=)

Cura (+2)

Essencial (-3)

Top 10 Chefs

Vasco Coelho Santos, Euskalduna (+3)

José Avillez, Belcanto (+3)

Hans Neuner, Ocean (=)

João Rodrigues, Projecto Matéria (-3)

António Galapito, Prado (-3)

Henrique Sá Pessoa, Alma (+1)

Marlene Vieira, Marlene, (+6)

Alexandre Silva, LOCO (=)

Ricardo Costa, The Yeatman (+2)

Filipe Carvalho, Fifty Seconds (-1)

+ Os melhores novos restaurantes em Lisboa

+ Restaurantes com estrela Michelin em Lisboa