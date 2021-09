Vasco da Gama oferece entradas para o Pavilhão do Conhecimento

A campanha decorre até Outubro: comprar menus infantis na área de restauração do centro comercial dá direito a bilhetes para o Pavilhão do Conhecimento.

O Centro Comercial Vasco da Gama está a oferecer centenas de entradas para o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva. A campanha, que arrancou em Agosto, está a decorrer até 3 de Outubro. Só tem de comprar um menu infantil na área de restauração e apresentar o talão no Balcão de Informações.

A iniciativa é válida em qualquer restaurante que tenha menu infantil, mas só aos fins-de-semana, por isso o melhor é apontar as datas dos próximos: 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 de Setembro e 2 e 3 de Outubro.

A ideia é, por um lado, apoiar o sector da restauração e, por outro, convidar as famílias a fazer programas fora de casa, neste caso no Pavilhão do Conhecimento, onde vão poder descobrir “Água – uma exposição sem filtro”. Produzida pelo Centro de Ciência Viva, com o apoio de investigadores portugueses, conta com três dezenas de módulos interactivos e quatro áreas temáticas sobre as múltiplas facetas da disponibilidade e uso deste bem essencial.

