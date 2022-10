Veículos pré-II Guerra Mundial vão desfilar entre a Figueira da Foz e o Estoril

Sempre que um carro mais antigo se exibe na estrada, é rara a pessoa que não se perde de amores pelas linhas de outrora. E foi a paixão pela velha guarda dos automóveis e motos pré-II Guerra Mundial que fez nascer a Corrida dos Fundadores, uma iniciativa do Museu do Caramulo, à qual se juntaram várias entidades ligadas ao automobilismo, como diversos clubes de automóveis antigos. E quem tiver um veículo anterior a 1939 é elegível para se inscrever, gratuitamente.

A Corrida dos Fundadores by Cartrack assinala os 120 anos sobre a primeira prova automobilística da Península Ibérica, que decorreu entre a Figueira da Foz e Lisboa, na altura para despertar o interesse das populações para o ainda fresco fenómeno do automóvel.

A corrida, que é mais um desfile, inicia-se ao final da tarde de sexta-feira, na Figueira da Foz. E por lá continua no dia seguinte de manhã, antes de os carros rumarem ao Leiria Sobre Rodas, um evento dedicado aos clássicos e também ao rally. No sábado, pelas 18.00, o desfile chega a Torres Vedras e é no domingo que o Estoril recebe os participantes, que entre a hora de almoço e as 16.00 terão as suas viaturas em exposição mesmo em frente ao Casino Estoril.

“Os modelos pré-guerra retratam uma época em que os automóveis e motos eram produzidos sem limitações, com elevada elegância e exuberância, e grande atenção aos detalhes e materiais, o que lhes conferia uma presença por onde quer que passassem. É uma era especial que merece ser vista e celebrada”, diz a organização em comunicado, sublinhando a “rara oportunidade” de os apreciar.

O programa completo e as inscrições estão disponíveis no site oficial da Corrida dos Fundadores.

