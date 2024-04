Veja as imagens das futuras estações de metro da Estrela e de Santos

As estações do Rato, da Estrela e de Santos estão unidas por um túnel desde Março, depois da demolição da estrutura que as separava, mas a Linha Circular só deverá inaugurar no primeiro trimestre de 2025. Em antecipação da conclusão da obra, que tem sido adiada devido a vários atrasos, o Metropolitano de Lisboa lançou um conjunto de três vídeos com imagens em 3D, que permitem conhecer, de uma forma mais aproximada, o resultado da construção das futuras estações da Estrela e de Santos, bem como da remodelação da actual estação do Cais do Sodré.

Na Estrela, as escavações começaram há um ano. A futura estação, localizada no cimo da Calçada da Estrela, em frente à Basílica, será acessível na extremidade sul do Jardim da Estrela, a partir do antigo edifício da farmácia do Hospital Militar, e estará servida por seis ascensores e duas escadas mecânicas.

Já a futura estação de Santos – localizada a poente do quarteirão definido pela Av. D. Carlos I, Rua das Francesinhas, Rua dos Industriais e Travessa do Pasteleiro – terá acessos na Travessa do Pasteleiro e na Avenida D. Carlos I, com o acesso principal no Largo da Esperança, integrando o elevador dos bombeiros. Existirá também um acesso ao Bairro da Madragoa por elevador, com todos os níveis da estação, desde o cais à superfície, servidos por escadas mecânicas. Segundo o Metropolitano de Lisboa, os trabalhos decorrem a bom ritmo.

Quanto à actual estação do Cais do Sodré, será criado um novo átrio poente com novos acessos: no exterior, para a zona do Mercado da Ribeira, e outro de ligação às linhas da CP – Comboios de Portugal.

Com a conclusão da Linha Circular, passará a ser possível a viagem contínua entre o Rato e o Cais do Sodré, o que facilita também a ligação intermodal aos transportes fluviais e às linhas ferroviárias de Cascais, Sintra, Azambuja e Setúbal. Segundo o Metropolitano de Lisboa, a conclusão desta fase do Plano de Expansão e Modernização – que prevê o prolongamento da estação do Rato (da linha Amarela) à estação do Cais do Sodré (da linha Verde), com a inauguração das estações da Estrela e de Santos – permitirá servir mais 9 milhões de passageiros no primeiro ano, bem como contribuir para a redução de viaturas individuais e de toneladas de CO2.

