Vem aí a analógica, a feira onde discos, cassetes e outras relíquias não-digitais são reis

O evento acontece entre 3 e 5 de Maio no Mercado de Arroios, com a participação da residente Flur, da Holuzam ou da Nariz Entupido. Também há workshops e DJ sets.

É a primeira edição da analógica, a feira do disco e mostra de editoras independentes que acontece no Mercado de Arroios assim mesmo, sem maiúsculas. Entre diferentes labels, lojas de música e especialistas de equipamento áudio, todos melómanos, nos dias 3, 4 e 5 de Maio, será possível encontrar vinis, CD, cassetes, equipamento áudio e outros objectos vintage ligados ao universo sonoro.

Nesse fim-de-semana, Arroios conta com a contracultura da Thisco, da novíssima Edições da Ruína, da Holuzam (dedicada à electrónica), da Jazz Messengers (o nome diz tudo), da experimental Nariz Entupido, da irreverente Rotten\\Fresh, da já adulta Flur e, ainda, da loja A Record a Day, da SPH Tapes e da Glam-o-Rama, "entre outros garimpeiros do disco, numa celebração da música em todas as suas formas e formatos", lê-se no comunicado enviado pela Junta de Freguesia de Arroios, que co-organiza o evento. Será também uma oportunidade para conhecer ou ir à procura de soluções na Vintage Audio Lisboa, uma oficina de restauro de equipamento de som, explorar os instrumentos feitos à mão pela Knob Knobs e os objectos vintage da Retrovisor.

Cartazes e DJ

Além de música para levar para casa, a primeira edição da analógica conta com muito espaço para ouvir e dançar, já que, ao longo do evento, haverá DJ sets e actuações de Night Tripper, Wabisabi, Mãe Dela e Nuno Éfe. No Domingo, a partir das 15.00, há ainda tempo para criar, com a ajuda de Marta San, que organiza um workshop de colagem de capas de discos, cartazes e mixtapes (as inscrições são através do e-mail analogicarroios@gmail.com).

