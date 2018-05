Vêm aí dias ainda mais recheados de poesia na Casa Fernando Pessoa

Fernando Pessoa nasceu há 130 anos e a Casa Fernando Pessoa não podia deixar de celebrar esta data tão especial. O programa das celebrações está repleto de poesia e leituras tanto em português, como em línguas estrangeiras. Lisbon Revisited acontece entre os dias 14 e 15 de Junho e são vários os poetas que vão marcar presença no evento. Marque a sua também.



Sob o lema “Outra vez te revejo - Lisboa e Tejo e tudo”, os Dias da Poesia na Casa Fernando Pessoa vão contar com encontros de poetas nacionais e internacionais. Tome atenção aos nomes já confirmados: Adam Zagajewski (Polónia), Amalia Bautista (Espanha), Harryette Mullen (Estados Unidos), Ana Luísa Amaral, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais e Margarida Vale de Gato (Portugal). Durante dois dias há mesas redondas ao final da tarde (18.30), acompanhadas por Pedro Mexia e Maria Sequeira Mendes. Já à noite, a partir das 21.30, há leituras na esplanada com os músicos Margarida Campelo e Sérgio Pelágio.



Como forma de antecipação do evento, a Casa Fernando Pessoa leva até à Feira do Livro de Lisboa, a sessão “Vem aí Lisbon Revisited - Dias de Poesia”. No dia 6 de Junho, às 18.30, na Praça Amarela, os actores André e.Teodósio e Ana Zanatti vão ler alguns poemas dos autores presentes.



Durante estes dois dias de poesia, pode, ainda, encontrar livros dos poetas convidados à venda. Apesar de sujeita à lotação da sala, a entrada nas sessões é livre: mais uma razão para não perder estas celebrações.

Casa Fernando Pessoa. Rua Coelho da Rocha 16, Lisboa. Seg-sáb 10.00-18.00

