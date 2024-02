Vêm aí mais três temporadas de ‘Morangos com Açúcar’

A terceira temporada do reboot dos Morangos com Açúcar está marcada para o Verão, mas esta terça-feira o serviço de streaming Prime Video confirmou a produção de mais três temporadas. Serão exibidas no último trimestre do ano.

As duas novas temporadas de Morangos com Açúcar já passaram pela grelha da TVI e podem ser vistas no catálogo da Prime Video, parceira deste reboot que aconteceu 20 anos depois do primeiro episódio de Morangos com Açúcar.

A primeira ronda de dez episódios chegou aos ecrãs em Outubro passado; a segunda temporada arrancou em Janeiro; e a terceira chega no Verão. Agora estão confirmadas outras tantas, mas ainda não foram adiantados mais pormenores – do enredo, ao elenco. Recordamos que nesta nova vida dos Morangos, aos novos alunos juntaram-se personagens que fazem parte da história do fictício Colégio da Barra, como o Crómio (Tiago Castro), agora como director da escola, Soraia (Rita Pereira), no papel de presidente da Associação de Pais, Zé Milho (Vítor Fonseca aka Cifrão), o professor de dança, e Simão (Pedro Teixeira), que trocou o motocross pela medicina. Para a temporada de Verão está ainda confirmado o regresso de Alice, interpretada por Inês Castel-Branco em 2005 e 2006.

As primeiras nove temporadas de Morangos com Açúcar, emitidas entre 2004 e 2012, tiveram entre 144 e 234 episódios cada, sem contar com as temporadas especiais de Verão, mais pequenas (a mais breve teve 43 episódios; a maior, 111), o que pode colar o selo de “telenovela” à produção juvenil. As novas temporadas são consideravelmente mais curtas, com dez episódios cada.



