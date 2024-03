Vem aí o Eletro-Vinho, mas não passa pelos carris

Sintra inicia a festa dos 120 anos do seu eléctrico vermelho a 22 de Março. Há provas de vinhos, um espectáculo com Bulhão Pato e Eça de Queirós e exposições ao som de guitarra portuguesa.

Nos dias 22, 23 e 24 de Março, a Adega Visconde de Salreu, em Colares, é palco da celebração dos 120 anos do eléctrico que liga a vila de Sintra à Praia das Maçãs. Entre as 15.00 e as 19.00, há provas de vinhos e de outros produtos regionais, visita à adega, a uma exposição e a instalações artísticas, na presença de uma guitarra portuguesa que actua ao vivo. Às 18.00, também na sexta, sábado e domingo, a adega transforma-se em sala de teatro, recebendo O Eléctrico e o Vinho de Colares, peça que "transporta o espectador para o Verão de 1904, na viagem inaugural do eléctrico de Sintra, até à praia das Maçãs, e junta três ilustres convidados: Bulhão Pato, escritor romântico, Eça de Queirós, escritor realista, e Alfredo Keil, músico e compositor conceituado e proprietário de uma das primeiras casas da Praia das Maçãs", informa a Câmara Municipal de Sintra (CMS).

Neste evento de três dias, chamado Eletro-Vinho e produzido pela Éter - Produção Cultural, em colaboração com a CMS, um dos objectivos é recordar como as curvas, o ritmo lento e os solavancos do simbólico eléctrico vermelho nunca foram obstáculo ao transporte do singular "vinho ramisco" de Colares para a vila. O Eléctrico de Sintra foi inaugurado em 1904, permitindo à população embalar no progresso, já que, até então, as viagens eram maioritariamente feitas em burros e carroças. Depois de várias obras de recuperação nos anos 90, voltou a circular em 2004, preparado para o centenário. O percurso é hoje frequentado sobretudo por turistas e uma viagem no "velhinho" custa 5 euros (metade para jovens, seniores e residentes).

