Vem aí o passeio de bicicleta mais “fancy” de Lisboa

Dia 19 de Setembro, o Lisboa Fancy Women Bike Ride vai pôr bicicletas aperaltadas a atravessar a cidade. A partida é no Cais do Sodré.

Vestidas a rigor: as bicicletas e as pessoas. É esse o único requisito para o passeio de bicicleta que acontece este domingo, dia 19 de Setembro. A iniciativa chama-se Lisboa Fancy Women Bike Ride e é dirigida sobretudo a mulheres, apesar de qualquer pessoa estar convidada a participar no percurso que acontece à beira rio.

A ideia surgiu pela primeira vez em 2013, em Izmir, na Turquia, a propósito do dia mundial sem carros. O evento pretendia reclamar o espaço das mulheres nas cidades, com condições e infraestruturas mais seguras. Desde então, a Fancy Women Bike Ride realiza-se anualmente um pouco por todo o mundo – este ano serão mais de 150 cidades a acolher o evento. Desta vez, os vestidos e as bicicletas decoradas (é esse um dos requisitos para participar no passeio) vão ocupar também as ruas de Lisboa, graças a duas pessoas: Sheyla Ventura e Catarina Cabral.

As duas mulheres, ambas ligadas ao marketing, conheceram-se pelo Twitter e depressa combinaram algumas pedaladas pela cidade. “Como usamos bicicletas como transporte, estamos sempre de olho nas notícias relacionadas com esse tema”, recordam. Foi assim que descobriram a Fancy Women Bike Ride. Entraram em contato com Pinar Pinzuti, criadora e organizadora do evento, e perguntaram se podiam fazer um “encontro improvisado”. Assim fizeram, com quatro amigas, em 2020. Este ano o encontro é oficial e já conta com “cerca de 500 respostas”, adiantam.

Em Lisboa, apenas um em cada quatro ciclistas é do sexo feminino. Mas há cada vez mais mulheres a pedalar. A percentagem aumentou de 17,7%, em 2017, para 26,2%, em 2020, pode ler-se em Como Pedala Lisboa, o documento disponibilizado em julho pela Câmara Municipal de Lisboa com dados relativos à mobilidade urbana.

“Acreditamos que quanto mais mulheres pedalam, mais encorajamos umas às outras a pedalar também”, dizem as organizadoras do passeio. O seu objectivo é que “qualquer mulher que goste de bicicleta, ou já gostou um dia, ou que tenha curiosidade e vontade de começar a pedalar na cidade, tire um dia de domingo para pedalar connosco, com música, vestidas para um encontro feliz com amigas e novas amigas”.

Quem quiser pedalar no próximo domingo não precisa de fazer qualquer inscrição. Basta aparecer no Cais do Sodré às 14.00, já que é lá o início do percurso de cinco quilómetros até à Avenida de Brasília, junto à Torre de Belém. O trajecto é quase todo plano e em ciclovia. Até à hora do passeio, a ideia é que os participantes se vão juntando ao evento no Facebook. Há também uma playlist comunitária no Spotify com aquela que será a banda sonora do dia, à qual qualquer pessoa pode adicionar novos temas. Pela temática, não seria surpreendente a dada altura ouvir a voz da australiana Iggy Azalea: “I'm so fancy”.

