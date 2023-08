Vem aí um festival de águias – e não é só para benfiquistas

Nos dias 9 e 10 de Setembro, as águias-de-bonelli vão ser as grandes estrelas de Vila Franca de Xira e Benavente. É lá, em plena Companhia das Lezírias, que se realiza o festival LxAquila, que quer dar a conhecer estas aves impressionantes, raras e ameaçadas, bem como ensinar a protegê-las. As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 4 no site da SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.

O projecto LIFE LxAquila, que apresentámos aquando do lançamento, em 2021, tem como objectivo proteger a águia-perdigueira (Aquila fasciata), também conhecida por águia-de-bonelli – a mais pequena e discreta das três grandes águias que vivem em Portugal – na Área Metropolitana de Lisboa. O festival que agora organiza, com actividades como sessões de observação de aves, workshops e até uma experiência de realidade virtual que permitirá "voar como as águias", promete dar a conhecer melhor a espécie, bem como consciencializar para as acções desenvolvidas no terreno para proteger as águias.

DR - Hugo Neves

O programa inclui ainda mesas redondas dedicadas a temas como as alterações climáticas e uma demonstração de como os cães da GNR detectam situações de uso ilegal de veneno (que ameaça esta e muitas outras espécies selvagens). Para os mais novos, o espaço Ninho das Águias terá teatro, hora do conto e outras actividades para crianças dos quatro aos 12 anos.

LxAquila. Companhia das Lezírias. 9 e 10 Set. Entrada livre mediante inscrição.

