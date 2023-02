Vem aí uma série sobre “a persona Diogo Faro”

A Coyote Vadio, responsável por séries como Pôr-do-sol, está a produzir uma série sobre o humorista Diogo Faro. As filmagens do episódio piloto estão para breve.

"É sobre a persona Diogo Faro e é um projecto sobre como é que balanças esta coisa de ser entertainer, cómico e ao mesmo tempo activista", avança Ivo Canelas, à margem de uma entrevista sobre o monólogo Todas as Coisas Maravilhosas. Canelas é uma das personagens da série, que ainda não tem data de estreia prevista, e que deverá ter entre oito e dez episódios.

"Não é uma série biográfica nem retrata a vida do Diogo. Antes pelo contrário. É sobre ele, mas ele é uma personagem que evidentemente se cruza com as suas próprias crenças, atitudes e convicções. Mas é uma personagem, é ficção. Não é uma biopic", esclarece Manuel Pureza, que assina a realização do projecto. Diogo Faro confirma: "É uma extrapolação de mim, dessa dicotomia, mas que será sempre sobre o ser humano e as suas falhas, que é uma coisa que tenho muitas".

"A série coloca a figura do Diogo Faro em conflito consigo mesmo. Nem todas as contradições do Diogo passam apenas pela passagem de ano – ele foi muito atacado nas redes por ter passado a passagem de ano na pandemia com outras pessoas", acrescenta Manuel Pureza, que espera que a série tenha "uma linguagem nova e arrojada", "mas que ao mesmo tempo possa ser vista por qualquer pessoa. Mesmo aquelas que odeiam o Diogo Faro. Isso é super importante. Vão odiar mais, o que é óptimo [risos]".

A ideia original da série é de Luís Figueiredo e foi desenvolvida com Ivo Canelas, Diogo Faro e Arlindo Camacho, que também assina a direcção de fotografia. O argumento, que explorará, entre outras coisas, a relação entre o humor e o activismo, é escrito a várias mãos, entre elas Ana Correia, Jorge Geraldo e Mariana Garcia, além de Figueiredo. "Essa luta que as pessoas que trabalham no meio e que são artistas e personas públicas [têm]. O Faro é muito activista, cometendo erros também. É [sobre] esse equilíbrio entre querer ter graça e ao mesmo tempo querer ser pertinente e estar envolvido em causas sociais, e como há uma rejeição muito grande", adianta Ivo Canelas. "Vais ver a conta do Diogo Faro e aquilo [os comentários] oscila entre um ódio profundo e um amor total", diz. O actor interpreta "uma espécie de grilo falante", avança Manuel Pureza. "Tenta servir de consciência, às vezes libertadora, outras vezes castradora, das atitudes que ele [protagonista] tem de tomar para se manter fiel aos seus princípios e ideologias", remata.

Notícia actualizada às 11:20 de 02.02.2023, acrescentando nomes à equipa que está a desenvolver o projecto.

+ Treze séries portuguesas de fazer inveja aos estrangeiros

+ ‘Pôr do Sol’ goza com as telenovelas