Vhils e obras da colecção Antoine de Galbert na programação do maat para 2022

O curador e crítico de arte João Pinharanda assume a direcção do maat em Janeiro. As novas exposições são apresentadas a partir de Março.

A curadora italiana Beatrice Leanza conclui o seu mandato como directora executiva do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (maat) a 31 de Dezembro. De acordo com a Fundação EDP, o seu sucessor, o curador e crítico de arte João Pinharanda, está a preparar a programação para 2022 desde Julho, num projecto que “passará por reforçar o lugar do museu no centro dos debates artísticos e culturais contemporâneos, na cidade, no país e internacionalmente”. As novas exposições são apresentadas em Março.

Na Central Tejo, será possível visitar duas exposições com obras da colecção Antoine de Galbert, criador da fundação La Maison Rouge, até Setembro de 2022. “Traverser la Nuit” apresenta mais de uma centena de obras de artistas internacionais, das mais diversas disciplinas artísticas, como Robert Breer, Christian Boltanski, Stéphane Thidet, John Isaacs, Eugene Smith, Muholi Zanele e Roman Opalka. Já “Retratos de Artista” inclui uma selecção de 60 retratos fotográficos, de nomes como Marina Abramovic, Jorge Molder, Patti Smith, Francesca Woodman e Annie Leibovitz.

Na Sala Oval do maat, também de Março a Setembro de 2022, estará exposto um conjunto de registos em vídeo do quotidiano de nove cidades, filmados em slow motion por Alexandre Farto aka Vhils. Com curadoria do próprio Vhils, juntamente com António Brito Guterres e Carla Cardoso, está ainda prevista a exposição “Comunidades”, patente na Galeria Principal. Em diálogo com a colecção de Arte da Fundação EDP, artistas de múltiplas disciplinas, em particular da arte urbana, “desenvolvem narrativas reveladoras das várias transformações e tensões da sociedade democrática”, desconstruindo as várias forças, histórias e corpos que compõem o território de Lisboa.

Já a Project Room do maat irá acolher, de Março a Junho de 2022, uma continuação da pesquisa iniciada com “Earth Bits – Sentir o Planeta em 2021”. Com design cenográfico da arquitecta Carla Juaçaba, “Visual Natures” convida o público a explorar uma visão das conquistas e fracassos da humanidade na sua resposta ao caos climático, através da Biblioteca do Clima e de um mapeamento interdisciplinar e histórico. Interactiva, esta exposição também permite que os visitantes sigam o seu próprio caminho de exploração, pesquisa e compreensão do ambientalismo.

Em Setembro, inaugura-se “Retroactivar”, com curadoria de Loreta Castro Reguera e Jose Pablo Ambrosi. Integrada na 6.ª edição da Trienal de Arquitectura, esta exposição, que estará patente na Central Tejo, identifica alguns problemas específicos de cidades como Nova Delhi, na Índia, e Cairo, no Egipto. Como complemento, será ainda construída, na Praça do Carvão, uma estrutura com materiais sustentáveis, que servirá de palco a debates e apresentações em torno deste programa.

Ainda em Setembro, também na Central Tejo, será inaugurada a exposição “Site”, que reúne um conjunto de 11 fotografias do artista Nuno Cera, realizadas durante a construção da recente Sede da EDP, na Avenida 24 de Julho; e uma outra de Ana Cardoso, que nasceu em Lisboa, mas tem vivido nos EUA, e desenvolve o seu trabalho explorando as possibilidades da pintura como linguagem. Segue-se, em Outubro, na Galeria Oval e na Project Room do maat, a primeira exposição institucional dedicada à obra de Didier Fiúza Faustino. “Border-line(s)” cobre 30 anos de trabalho na área das artes visuais, design, arquitectura, editorial, entre outros.

A programação, que ficará disponível para consulta no site do maat, inclui a inauguração, em Outubro, da exposição dos finalistas da 14.ª edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP. Os artistas a integrar esta mostra colectiva são seleccionados no âmbito de um processo de candidatura, que decorre entre Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022. Haverá ainda um Júri de Premiação, que seleccionará um vencedor, ao qual será atribuído um prémio de 20 mil euros.

+ Espectáculos ao vivo batem no fundo: em 2020, perderam 85,1% do público

+ Uma revista, três capas: tenha um Natal de mão cheia com a nova Time Out Lisboa