Vice-campeã da Eurovisão Barbara Pravi estreia-se em Portugal

Barbara Pravi, vice-campeã da Eurovisão 2021, anda em digressão pela Europa e pára pela primeira vez em Portugal para mostrar o seu álbum Voilà nos dias 25 e 26 de Abril. Agnès Imbault, no piano, e Mathilde Sternat, no violoncelo, acompanham a cantora francesa que perdeu o primeiro lugar da competição para os italianos Måneskin.

Os concertos vão acontecer no dia 25 no Teatro Tivoli, em Lisboa, com bilhetes que vão dos 20€ aos 35€, e a 26 na Casa da Música, no Porto (entre 25€-35€).

A cantora com raízes sérvias e iranianas já foi comparada a Edith Piaf e Jacques Brèl e promete mostrar agora composições autorais, além de parcerias com Yannick Noah ou Jaden Smith.

Teatro Tivoli BBVA. Avenida da Liberdade, 182, Lisboa. 25 de Abril, Seg 21.00. Casa da Música (Sala Suggia). Avenida da Boavista, 604, Porto. 26 de Abril, Ter 21.00.

+ Franz Ferdinand adiam o seu regresso a Lisboa para Outubro

+ Musical "Evita" estreia em 2022