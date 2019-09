Vinhos e sushi em festa à beira Tejo no final de Setembro

Sashimi, hosomakis, horomakis, nigiris. Se já está com água na boca, guarde espaço na agenda para a a Sushi Wine Party, a próxima festa vínica na Doca de Belém, no dia 28 de Setembro. Com o habitual copo na mão, poderá complementar com os clássicos da gastronomia japonesa – ou render-se apenas aos hambúrgueres de carne maturada em bolo do caco e às tradicionais tábuas de queijos e enchidos.

A Sushi Wine Party, promovida pela revista Paixão Pelo Vinho, regressa a 28 de Setembro à Associação Naval de Lisboa, na Doca de Belém. Além de mais de duas centenas de referências vínicas e espumantes, poderá contar com sushi, mas também com sabores mais nacionais, para um final de tarde à beira Tejo de copo na mão e estômago reconfortado. Entre as 18.00 e as 23.00, terá tempo para ver o pôr-do-sol, apreciar a fusão de sabores japoneses e portugueses e não resistir a um pezinho de dança.

No piso inferior da Associação Naval encontrará os pratos preparados pelo sushiman do restaurante Chiyome: os fãs de sushi vão ter sashimi, hosomakis, horomakis e nigiris à disposição. Já no piso superior, vão imperar os sabores tipicamente portugueses, pela mão do chef Jacinto Alves. Em paralelo, estarão ainda presentes os produtores de vinhos e espumantes das várias regiões do país com as novidades em prova. Ao todo, são mais de duas centenas de vinhos que poderá provar, mas de preferência apenas depois de experimentar os “cocktails e outras surpresas”, como é anunciado em comunicado de imprensa.

Os bilhetes para a festa podem ser comprados nos locais habituais e na Ticketline. Se quiser ter apenas acesso à festa e aos vinhos em prova, há um bilhete por 10€ (em pré-venda). Por mais 5€ poderá adquirir um bilhete “VIP Tuga”, que inclui ainda um hambúrguer de carne maturada em bolo do caco. Se preferir sushi, a melhor opção é o “VIP Sushi” (17,50€), que inclui doze peças, para verdadeiros apreciadores. Caso esteja a pensar juntar os amigos todos, aproveite para fazer um tributo à amizade com o bilhete “Amigos X6” (50€): basta juntar cinco amigos, para que o 6.º bilhete seja grátis. Há ainda um bilhete para dois (17,50€), que dá acesso à festa e à prova de vinhos.

Para mais informações, basta estar atento ao evento no Facebook desta Sushi Wine Party à beira Tejo.

