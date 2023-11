Vinhos para o Natal? Na Cordoaria Nacional, pode provar antes de comprar

No fim-de-semana de 25 e 26 de Novembro, 40 produtores de vinho portugueses juntam-se num mercado natalício em Belém.

Vinho do Porto, vinho verde, moscatel, espumantes e gins portugueses é o que pode encontrar no Christmas Wine Market. A 25 e 26 de Novembro, a Cordoaria Nacional abre portas aos produtores e aos apreciadores de vinho.

A 4.ª edição do Christmas Wine Market ocupa o piso 0 da Cordoaria com mais de 340 referências vinícolas de 40 produtores de várias regiões portuguesas. Destaca-se a degustação e as provas comentadas de vinhos, tais como o Quinta da Caldeirinha e o Fragulho. Na área gourmet, pode provar petiscos e tapas, incluindo queijo da Serra, presunto serrano e salgados.

Há mesas e cadeiras à disposição para o fazer com conforto. Para o mesmo efeito foi criado um bengaleiro de vinhos, para guardar o que vai adquirindo no mercado sem que as aquisições lhe fiquem a pesar nos braços.



O bilhete Early Bird custa 11€ por pessoa, até às 18.00 de 24 de Novembro. Depois, fica por 13€. O bilhete inclui degustação de vinhos e dez senhas de desconto de 1€ na aquisição de vinho. Pode ser adquirido na Ticketline e no local.

Torreão Poente da Cordoaria Nacional, Avenida da Índia. 25-26 Nov. Sáb 12.30-20.30 Dom 12.00-19.30. 11€-13€

+ Presentes de Natal até cinco euros

+ Em Oeiras, o Natal é no Palácio Encantado com brinquedos de época