Visitar as Galerias Romanas da Baixa sem filas? Sim, é possível

É preciso ser rápido no gatilho para conseguir uma vaga para visitar as Galerias Romanas da Rua da Prata. Com as próximas visitas canceladas, o Museu de Lisboa decidiu abrir as galerias a todos através de uma visita virtual que estará disponível a partir de 17 de Abril.

Abrem ao público cerca de duas vezes por ano, por razões de conservação e segurança, mas o mais difícil é mesmo arranjar vaga para as visitar. A reabertura das galerias aconteceria já nos dias 17, 18 e 19 de Abril, onde seria possível descer ao subsolo.

O período de isolamento não permite saídas e, por isso, num reforço da programação online, o Museu de Lisboa lança no dia 17 de Abril uma visita 3D às Galerias Romanas. A visita estará disponível num site próprio e será realizada em parceria com a imARCH, que constrói conteúdos web em realidade virtual e aumentada e que já tem em carteira a visita virtual à exposição “Corpus Christi. A procissão do Corpo de Deus”, por Diamantino Tojal, que esteve no antigo Convento da Graça.

O acesso ao site será divulgado pelo Museu de Lisboa no dia próximo dia 17 e, a partir daí, não vai precisar de esperar em filas para percorrer estas galerias datáveis dos inícios do século I d. C. e que foram descobertas com o terramoto de 1755. As visitas que decorreriam em Abril foram agora adiadas para 3, 4 e 5 de Julho, sendo as inscrições realizadas exclusivamente através de um formulário online cujo link o museu disponibilizará no site e Facebook.

Em 2019, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou o projecto Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo e a abertura de um centro interpretativo das populares Galerias Romanas.

