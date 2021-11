Visitar o Aquário Vasco da Gama e o Museu da Marinha é grátis esta terça-feira

No Dia Nacional do Mar, que se assinala a 16 de Novembro, os equipamentos culturais da Marinha dispensam a cobrança de bilhetes.

As entradas no Aquário Vasco da Gama, no Museu da Marinha e na Fragata D. Fernando II e Glória são gratuitas esta terça-feira, 16 de Novembro, anunciou a Marinha durante o fim-de-semana. Para celebrar o Dia Nacional do Mar, os órgãos culturais da Marinha não cobrarão bilhete aos visitantes.

"Assinalado em Portugal desde 1997, o Dia Nacional do Mar evoca e lembra a importância que o mar tem para a história, identidade e economia em Portugal", salienta a Marinha em comunicado.

O Aquário Vasco da Gama, em Algés, vai estar aberto das 10.00 às 18.00; a Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, abre a visitas das 10.00 às 17.00; e o Museu da Marinha, em Belém, pode ser visitado entre as 10.00 e as 17.00. Neste último é possível ver "Projetar a Marinha no Papel", uma exposição temporária sobre a vida e a obra do contra-almirante Rogério Silva Duarte Geral d’Oliveira (1921-2021), que foi engenheiro e construtor naval.

