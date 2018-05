Vítor Sobral criou o menu do novo restaurante de pregos de Lisboa

O chef Vítor Sobral criou a ementa do novo restaurante de pregos de Lisboa. Chama-se Sai Prego e fica no Conde Redondo.

O prego no pão chama-se assim por causa de Manuel Prego, que no século XIX se pôs a vender sandes com fatias de vitela frita ou assada no pão na praia das Maçãs. Alexandra Lopes investigou a história da sandes tipicamente portuguesa e pediu ajuda ao chef Vítor Sobral para fazer a carta do novo restaurante do Conde Redondo onde estão sempre a sair pregos, a fazer jus ao nome, Sai Prego, e à história da sandes.

Fotografia: Arlindo Camacho

Há sete pregos e tudo começa com o original, onde a carne em vez de ser frita é assada lentamente e fatiada muito fina, servida com bacon, tomate e cebola roxa marinada (7,50€). Depois há o tradicional, com carne maturada durante 14 dias (10€), o prego de novilho com cogumelos portobello grelhados (12,50€), o de frango com curgete grelhada e chutney de maçã (9€), de porco com pickles de maçã verde (8€), do mar, com atum (12,50€) ou o vegetariano, com legumes, queijo da Ilha e coentros (7€). Tudo isto servido com batatas fritas que levam dupla fritura para manterem o crocante por fora e o interior macio como puré (há opção de batata doce frita).

Fotografia: Arlindo Camacho

A carta é totalmente assinada por Vítor Sobral, que se prepara também para abrir a Padaria da Esquina em Campo de Ourique. Inclui ainda uma salada de atum fresco marinado com laranja e servido com alface (8€), um pica-pau acebolado (11€) ou uma farinheira grelhada com salada de laranja e hortelã (8€) como entradas, ou um cachorro feito com salsicha artesanal (6€).

Fotografia: Arlindo Camacho

O restaurante, que tem uma pintura de Regg Salgado inspirada na da Praia das Maçãs de José Malhoa, tem 49 lugares e à sexta há sempre happy hour com música ao vivo.

Rua do Conde Redondo, 64A (Marquês de Pombal). 21 586 7224. Seg-Qui 11.30-15.30/18.30-23.00, Sex 11.20-15.30/18.30-00.00, Sáb 11.30-00.00

