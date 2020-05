Voltar ao cinema sem sair do carro: Comic Con estreia drive-in no Dia da Criança

Um hit na América dos anos 1950, o cinema drive-in está prestes a chegar a Portugal. A iniciativa é da Comic Con Portugal e a primeira sessão será no Dia da Criança.

O tempo começa a ficar agradável para programas ao ar livre, mas no contexto actual é recomendado o devido distanciamento. Para promover o convívio social de forma segura, a CITY – Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal, vai lançar sessões de cinemas drive-in, em diferentes locais, com fitas icónicas e até antestreias.

“Dentro do contexto de distanciamento social que se vive nesta altura e com o objectivo de proporcionar o convívio, mas de forma segura e consciente, a Comic Con Portugal procura criar mais momentos de felicidade e entretenimento às pessoas”, lê-se em comunicado da CITY.

A primeira sessão das Drive in Comic Con Portugal Sessions está prevista para 1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com a antestreia exclusiva de O Meu Espião, um filme familiar de comédia e acção, protagonizado por Dave Bautista. O actor é JJ, um experiente agente da CIA, que se vê despromovido e controlado por Sophie (Chloe Coleman), uma miúda de nove anos que descobre o seu disfarce e o convence a ensinar-lhe a ser uma espia. Distribuído pela Cinemundo, o filme terá estreia nacional logo que os cinemas possam retomar a sua actividade.

As sessões vão decorrer em diferentes locais, que serão anunciados brevemente, de acordo com a CITY. O guia para assistir aos filmes é simples: conduzir o carro até ao local do cinema drive-in, estacionar e sintonizar a frequência indicada, para poder ouvir o áudio do filme a ser projectado num ecrã gigante. O preço dos bilhetes ainda não está fechado.

A próxima edição da Comic Con Portugal está prevista para Setembro e Mike Deodato, Paco Roca, Roberto Gomes e Miguelanxo Prado foram os primeiros talentos confirmados. O evento ainda não foi cancelado, mas os horários e bilhetes continuam por anunciar, assim como a maior parte da programação.

