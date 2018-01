“Walk with a Doc”, uma caminhada por Lisboa ao lado do médico de família

Caminhadas há muitas, mas como esta nem por isso. Já se sabe que andar faz bem à saúde, mas nesta Walk with a Doc poderá tirar todas as dúvidas – ou não fosse uma iniciativa da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Baixa. Conte com o acompanhamento de médicos e enfermeiros. A próxima é já no dia 24.

A bem da verdade, a Walk with a Doc é uma iniciativa internacional a que a USF da Baixa se associou no final do ano passado, começando a promover uma caminhada mensal, a todas as quartas-feiras. Em Janeiro, a caminhada acontece no próximo no dia 24.

O objectivo é encorajar a prática de actividade física saudável em pessoas de todas as idades, revertendo as consequências negativas de uma vida sedentária, melhorando a saúde e o bem-estar da comunidade. A ideia partiu de Cristiano Figueiredo, médico de família da USF da Baixa.

A caminhada é gratuita e aberta a todos e antes de se pôr a mexer é ainda convidado a participar numa conversa sobre um tema de saúde. Para responder a todas as suas dúvidas, tem a equipa da USF da Baixa.

O ponto de encontro é então a Unidade de Saúde Familiar, que fica na Rua da Palma, nº43 A, no Martim Moniz, às 18.00. Nem precisa de se inscrever, basta aparecer.

+ Há visitas temáticas no Museu Arqueológico do Carmo até Junho

+ Lojas com História: fique atento a esta placa