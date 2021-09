Wanderlust está de volta com um novo treino de alta intensidade

Exercitar o corpo, desligar a mente do ritmo da cidade, assistir a conversas inspiradoras ou praticar ioga. Têm sido assim as últimas edições do Wanderlust 108, o festival de bem-estar e lifestyle que acontece em Lisboa desde 2017.

A edição deste ano é no próximo dia 26 de Setembro, no jardim da Torre de Belém. As portas abrem às 08.00 e as boas-vindas são dadas às 10.00 por Fátima Lopes, a apresentadora do evento.

A grande novidade no programa é a inclusão de um treino HIIT (High Intensity Interval Training ou treino intervalado de alta intensidade, em português), que constitui a primeira parte do triatlo, das 10.05 às 10.35. Depois disso, há duas horas de ioga e meditação. O “triatlo mindful” (de corrida, ioga e meditação) termina às 12.50.

DR

O resto do dia é reservado para outras actividades ao ar livre, como a participação em palestras e workshops. Marta Caras Lindas, Mamã Paleo, Nuno Queiroz Ribeiro, Martilicious, José Soutelinho, Filipa Veiga e Lisa Schuster são algumas das personalidades convidadas.

Apesar de ser um evento exterior, independentemente da meteorologia, o Wanderlust 108 vai acontecer, garante a organização, que aconselha os participantes a levar “um casaco leve ou com capuz, ou até um corta-vento, caso seja preciso”.

A 5.ª edição do Wanderlust 108 resulta de uma parceria com a Médis. Para participar basta levar o essencial: tapete de ioga, ténis e bilhete. Este último custa 25€, inclui uma goodie bag e uma fandana e pode ser comprado aqui.

+ Paragens obrigatórias em Belém

+ Actividades ao ar livre em Lisboa